-KILIÇDAROĞLU: "AVRUPA'DA FARKLI BİR SÜREÇ BAŞLATTIK" BERLİN (A.A) - 21.09.2010 - Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Brüksel ve Berlin'i ziyaret ederek, "Avrupa'da farklı bir süreç başlattıklarını" söyledi. Kılıçdaroğlu, Adlon otelde düzenlediği basın toplantısında, CHP hakkında daha önceleri Avrupa'da yanlış bir algılamanın mevcut olduğunu ve CHP'nin, AB sürecini engelliyormuş gibi bir anlayışın bulunduğunu belirterek, bu anlayışı değiştirmek ve Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediklerini ilk ağızdan vurgulamak amacıyla Brüksel'de bir büro açtıklarını ifade etti. Türkiye'de demokratik hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi için görüşmelerde bulundukları tüm politikacılardan destek istediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, 12 Eylül anayasasından kaynaklanan bazı kısıtlamaların kaldırılması gerektiğine vurgu yaptıklarını, gelecekte de CHP ile ilgili önyargıların kaldırılması için yoğun şekilde çaba harcayacaklarını söyledi. Seçim barajının düşürülmesi konusunda samimi olduklarını göstermek amacıyla bir yasa tasarısı sunduklarını, yargı bağımsızlığına ve basın özgürlüğüne verdikleri önemi Brüksel ve Berlin'de de anlattıklarını belirten Kılıçdaroğlu, henüz yolun başında olduklarını, bu nedenle henüz tek bir görüşme ile tüm sorunları aştıklarının söylenemeyeceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu ayrıca, yurtdışında yaşayan Türklerin artık göçmen olmadığını ve yaşadıkları ülkelerin bir parçası olarak görülmeleri gerektiğini, ancak yurtdışında yaşayan Türklerden sorumlu bir bakanlık kurulması konusunun henüz incelenmesi gerektiğini, bu konuda şimdiden bir vaatte bulunamayacağını kaydetti. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanabilmesi için büyükelçilik ve başkonsolosluklarda sandıkların konulabileceğini ve oy kullanılması için 1 ay gibi bir sürenin yeterli olacağını savunan Kılıçdaroğlu, yeni teknolojilerin mevcut olduğunu, düzenli bir şekilde oy kullanıldığının rahatlıkla denetlenebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yenilenmenin ve dinamizmin motoru olmak ve sorunları çözebilmek için iktidara gelmek istediklerini belirterek, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi için iktidar ile uzlaşmaya da hazır olduklarını sözlerine ekledi. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Türkiye'ye dönmek üzere Berlin-Tegel havalimanına gitti.