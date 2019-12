-KILIÇDAROĞLU: "AKP'Yİ TARİHE SİZ GÖMECEKSİNİZ" CEYHAN (A.A) - 01.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ceyhan'da vatandaşlara hitabında, ''AKP'yi tarihe siz gömeceksiniz. Siz istiyorsanız bende geleceğim, sizlere hizmet edeceğim. Size hizmet benim için onur olacaktır'' dedi. Kılıçdaroğlu, Adana'nın Ceyhan ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Bereketli topraklarda Yaşar Kemal'in, Orhan Kemal'in, Yılmaz Güney'in yetiştiğini ve bu toprakların dünyaya örnek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ancak bu bereketli topraklarda yaşayan vatandaşın artık halinden memnun olmadığını savundu. İktidarın halkı unuttuğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan kendisini unutan iktidardan hesap sormasını istedi. ''8 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Dönüp baktığınızda, eskiden mi mutluydunuz, şimdi mi mutlusunuz?'' diye soran Kılıçdaroğlu, ülkede halkın giderek yoksullaştığını, birilerinin ise giderek varsıllaştığını söyledi. Gençlerin ülkenin umudu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, hükümetin yanlış politikaları sonucunda fabrikaların bir bir kapandığını ve gençlerin işsizliğin eline düştüğünü belirtti. Kılıçdaroğlu, vatandaşların ''Başbakan Kemal'' şeklinde slogan atmaları üzerine, Başbakan'ı belirleme yetkisinin halkta olduğunu hatırlatarak, ''AKP'yi tarihe siz gömeceksiniz. Siz istiyorsanız, bende geleceğim, sizlere hizmet vereceğim. Size hizmet benim için onur olacaktır'' dedi. Yalandan, talandan beslenenlerin sandıklara da göz dikeceğini ileri süren Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan 12 Eylül referandumunda sandıklara sahip çıkmalarını istedi. -''YAPTIĞI YANLIŞ, O DA BİLİYOR''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini meydanlarda Anayasa değişikliğinin kapsamını anlatmamakla eleştirdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Adam gibi adamsan, yaptığın doğruysa çık karşıma tartışalım televizyonlarda... Ama Recep Bey'in yüreği yeter mi? Recep Bey korkar, kaçar. Yüreği yetmez çünkü yaptığı yanlış, o da biliyor. Yaptığının kendini kurtaracağını o da biliyor. Bizim milletimiz doğruyu, yanlışı bilir ve inanıyorum ki bu ülkede özgürlükten yana olan her yurttaşım 12 Eylülde 'hayır' diyecektir'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin ülkeyi ithalata mahkum hale getirdiğini de iddia ederek, ''Bu kadar bereketli topraklar var. AKP gidiyor Yunanistan'dan pamuk alıyor, yurt dışından et ithal ediyor. Benim köylüm yok mu? Yunanistan'dan pamuk, yurt dışından et ithal edersen bu memleket nasıl geçinecek'' dedi. Hak ve adalet aramayan toplumların özgürlüğe ulaşamayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan haklarını aramalarını, 12 Eylülde ''hayır'' diyerek, Türkiye'nin önünü açmalarını istedi. CHP'nin iktidardan hesap soracağını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''AKP'nin içine kurt düştü. Köşe dönücüler, talancılar, ihaleye fesat karıştıranlar, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenler var. Onlardan hesap soracağız. Hayır diyeceğiz, memleketin önünü açacağız'' dedi. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşın ödeyemediği borçlar nedeniyle icra dairelerine düştüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, ''Kimse senin boyunla uğraşmıyor. İcra dosyalarını üst üste koy bakalım, kimin boyu uzun. Recep Bey'in mi boyu uzun, dosyaların mı boyu uzun'' şeklinde konuştu. AK Parti'nin referandumla ilgili gazetelere tam sayfa ilanlar vermesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, bu ilanlara harcanan paranın kaynağını sordu. Kılıçdaroğlu, ''Ceyhan'dan soruyorum. Referandum dolayısıyla kaç para harcadınız? Çıkın açıklayın. Bu ilanların bir sayfası 40 bin lira. Nereden buluyorlar bu parayı? Bunlardan kurtulmanın yolu 12 Eylül, ondan sonra genel seçim. Bunlar Karun gibi zengin oldular, şimdi firavun olmayı istiyorlar. Bunlara izin vermeyeceğiz'' diye konuştu. Bu arada Ceyhan'ın MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında CHP'nin parti otobüsüne binerek, partililere ''hoşgeldiniz'' dedi.