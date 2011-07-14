-KILIÇDAROĞLU: "AKP KİMLERLE NELER KONUŞUYOR" ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyakbakır'da meydana gelen saldırıya ilişkin terör bir insanlık suçu olduğu ve terörle herhangi bir sonuç alınamayacağının çağdaş dünyanın kabul ettiği bir gerçek olduğunu belirterek, ''Bu süreçte önemli olan AKP Hükümeti'nin terörle mücadele konusunda ne yaptığı, hangi adımları attığıdır. Israrla belirttiğimiz gibi, başta Anamuhalefet olmak üzere milli iradenin tecelligahı TBMM ve kamuoyu AKP'nin kimlerle neleri konuştuğunu, neyin pazarlığının yapıldığını bilmemektedir'' dedi. Kılıçdaroğlu, yayımladığı mesajda Diyarbakır'da meydana gelen terör saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, aileleriyle ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e başsağlığı diledi. Olayı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti: ''Özellikle belirtmek istiyorum ki, terör bir insanlık suçudur. Terörle bir yere varılamayacağı, herhangi bir sonuç alınamayacağı çağdaş dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Bu süreçte önemli olan AKP Hükümeti'nin terörle mücadele konusunda ne yaptığı, hangi adımları attığıdır. Israrla belirttiğimiz gibi, başta anamuhalefet olmak üzere milli iradenin tecelligahı TBMM ve kamuoyu AKP'nin kimlerle neleri konuştuğunu, neyin pazarlığının yapıldığını bilmemektedir. Hükümet zaman geçirmeden terörle mücadele konusunda ne yaptığını, ne yapmak istediğini açıklıkla ortaya koymalı ve kamuoyunu bilgilendirmelidir. Terörü ve bugün hepimizi derinden üzen terörist saldırıyı şiddetle kınarken, şehitlerimize rahmet, ailelerine ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in şahsında Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar dilerim.''