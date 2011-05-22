-KILIÇDAROĞLU: "AKP BU DENİZ FENERİNİ NİYE BULMUYOR" İSTANBUL (A.A) - 22.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Onlar ülkenin rantına, İstanbul'un rantına talip oldular. Biz ülkenin sorunlarına talip olduk. O rantı onlardan alıp halka vereceğim. AKP'ye bağlanan hortumları keseceğim'' dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Küçükçekmece Halkalı Meydanı'nda yaptığı konuşmada, halk için yola çıktıklarını, Türkiye'yi yeniden inşa edeceklerini belirtti. Sosyal devleti ayağa kaldıracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Onlar ülkenin rantına talip oldu, onlar İstanbul'un rantına talip oldular. Biz ülkenin sorunlarına talip olduk. O rantı onlardan alıp, halka vereceğim. Ben AKP'ye bağlanan hortumları keseceğim. Recey Bey bilsin bunu. Hortumcular bu ülkede rahat etmeyecek'' diye konuştu. Bir vatandaşın ''Deniz Feneri'' diye seslenmesi üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Deniz Feneri diye bir dava mı var? AKP bu deniz fenerini niye bulmuyor? Deniz Fenerini sonuna kadar takip edeceğim. Talimat vermişler, 'seçime kadar davayı açmayın' diye. Ankra Cumhuriyet Başsavcısına soruyorum, niye o davayı açmıyorsunuz, kimden korkuyorsunuz? Hani yargı bağımsızdı, hani yargı özgürdü? Niçin bunu yapmıyorlar? Çünkü hortumcular ortaya çıkarsa, AKP'nin gerçek yüzü ortaya çıkacak. Bu hortumcuları ben çıkaracağım.'' CHP'nin projelerini anlatan Kılıçdaroğlu, ''Kardeşiniz, Başbakan Erdoğan'ın kimyasını bozdu. Ezberini bozdum. Erdoğan'ın şifresini çözdüm. Erdoğan'ın şifresi çözülünce ne oldu? İtiraflara başladı. Diyor ki, 'benim bakanlarım yolsuzluğa başladı' İtirafa bakın. İsimlerini açıklıyor mu? Onların isimlerini ben ortaya çıkaracağım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerden hesap soracağım'' dedi. Bir vatandaşın açtığı ''Özürlüye sahip çıkmayan hükümet istemiyoruz'' yazılı pankartı okuyan Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin özürlülerin sorunlarını çözmediğini savunarak, ''Onlar engelliye sahip çıkamazlar zaten kendileri engelli. Biz bu ülkede kimseyi ötekileştirmeyeceğiz'' dedi. -''HEP BERABER DERSLERİNİ VERECEĞİZ''- Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Beylikdüzü'nde de seçim otobüsünden halkı selamladı. Otobüsünün önünü kesen partililere otobüsden hitap eden Kılıçdaroğlu, hayatın her alanıyla ilgili projelerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Bu ülke sorunları büyüyen ve derinleşen bir ülke oldu. Bu ülkede özgürlüklerimiz kısıtlandı. Her alanda baskı var. Haber alma özgürlüğümüz kısıtlandı. İş adamları, basın ve vatandaşlar üzerinde baskı var. Vatandaşlar telefonla konuşurken, 'acaba telefonum dinleniyor mu' diye düşünüyor. Demokrasiyi yeniden getireceğiz. Özgürlükleri yeniden getireceğiz. Yasaklara son, özgürlüğe devam diyeceğiz. Beraber çalışacağız. Çalışırsak sonuca ulaşırız. Barışı ve huzur egemen kılacağız. Halk için çalışacağız.'' Beylikdüzü'nde bugün konuşma yapmayı planlamadıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Şimdi korsan miting yapmış olduk'' dedi. Kılıçdaroğlu, seçim çalışması kapsamında Avcılar'da da, seçim otobüsüyle ilçede tur attı. Vatandaşların otobüsün önünü kesmesi üzerine bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, ''Avcılar'da da bir mitingimiz yoktu. Korsan miting düzenlemişsiniz. Biber gazı gelmeden konuşmayı bitirelim'' dedi. Türkiye'de herkesin mutlu olabileceği, huzur içinde olabileceği bir düzeni kurmaya kararlı olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''2002'de dershaneye giden öğrenci sayısı 600 bindi, 2011'de ise 1 milyon 200 bini geçti. Bu nasıl bir eğitim başarısı, bu nasıl bir eğitim? Onların umuduyla oynayan bir iktidar var. 1 milyon 700 bin çocuğumuzun umuduyla oynayan bir iktidar var. Onlara ders verecek misiniz? Hep beraber derslerini vereceğiz. Kemal kardeşinizin de görevi bu olacak'' diye konuştu. Bir vatandaşın elindeki ''AKP: Amatörden korkan profesyoneller'' yazılı pankartı okuyan Kılıçdaroğlu, ''Onlar profesyonel değiller. Onlarda yürek yok, cesaret yok. Karşıma çıkması için mangal gibi yürek olması lazım. Yok o'' dedi.