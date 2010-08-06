-KILIÇDAROĞLU 31 İLİ ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 Mayıs-5 Ağustos arasında 31 il ve 110 ilçeyi ziyaret ettiği bildirildi. CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay'ın yanı sıra Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri, il, ilçe ve belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları yöneticilerinin de eşlik ettiği yurt gezilerinde, 20 bin 641 kilometre yol katetti. Kılıçdaroğlu, 25 Mayıs-5 Ağustos arasında Zonguldak, Tekirdağ, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Antalya'nın da aralarında bulunduğu 31 ille Gemlik, Ayvalık, Beldibi, Çorlu, Keşan, Gelibolu, Çarşamba, Şavşat ve Aşkale'nin de aralarında bulunduğu 110 ilçeyi ziyaret etti.