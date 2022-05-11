T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminata mahkum edildi

Erdoğan'ın avukatı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerekçenin CHP liderinin 23.03.2021 ve 30.03.2021 tarihli grup konuşmalarındaki sözleri olduğunu söyledi

11 Mayıs 2022 14:33

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 23 ve 30 Mart 2021 tarihlerinde TBMM'deki grup toplantılarında Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 30 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini açıkladı.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen manevi tazminat davasında, Kemal Kılıçdaroğlu 23.03.2021 ve 30.03.2021 tarihli grup konuşmaları nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi" dedi.


Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminata mahkum edildi

Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Biz görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi geri gönderemeyeceksiniz

Emekli ve memura ek zam için 3 formül masada

Akşener: Hedefimiz, sığınmacıların, gayri insani bir çerçevede ülkelerine sürülmesi değil, dönüşlerinin kolaylaştırılması

Bursa'da AVM'deki bir mağazada çıkan yangın sonucu tavan çöktü

AKP Sözcüsü'nden sığınmacı çıkışı: "Biz bunları istediğimiz gibi göndeririz" diyen muhalefetin bir planı, programı var mı?

DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingine önce izin verildi sonra uygun görülmedi

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek: Nerede yanlış yaptık diye vicdan muhasebesi yapmak şart

Ümit Özdağ: Akşener’e servis edeceği görüntüler için Netflix’i öneriyorum
" />
Recep Tayyip ErdoğanHüseyin AydınKemal Kılıçdaroğltazminat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24