Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 23 ve 30 Mart 2021 tarihlerinde TBMM'deki grup toplantılarında Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 30 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini açıkladı.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen manevi tazminat davasında, Kemal Kılıçdaroğlu 23.03.2021 ve 30.03.2021 tarihli grup konuşmaları nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi" dedi.



Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminata mahkum edildi



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