Kılıçdaroğlu: 3 Y ile geldiler 3 Z ile göndereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’nin 3Y yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele iddiasıyla iktidara geldiğini belirterek, “Zorbalık, zulüm ve zam yağmuru ile milleti mahvettiler. Gençler tweet atmaktan korkuyor. 3 Y ile geldiler, 3 Z ile göndeceğiz. Onları da gönderecek olan Z kuşağı, ne güzel uyum değil mi?” dedi.

CHP Kadın Kolları tarafından Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen “Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar” toplantısının açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirten ve iktidara 2 bin 825 TL olan asgari ücreti açlık sınırı olan 3 bin 49 TL’ye çekme çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Yoksullukla mücadele edeceklerdi, milyonlar yoksul"

“Bütün kadınlar, bütün anneler adına iktidara açık ve net çağrı yapıyorum. Asgari ücreti süratle, en azından açlık sınırı seviyesine getiriniz. Elin oğluna dünyanın parasına verdiniz. Söylediğim öyle büyük rakam da değil. 2 bin 825 TL alıyor, kira ödeyecek, su parası, elektrik parası ödeyecek. Çocuğunun okul masraflarını karşılayacak. Daha yiyeceğe içeceğe para kalır mı onu bilmiyorum. Tam bir sefalet ekonomisi yaşıyoruz.

İktidara 3 Y ile geldiler. Yoksullukla mücadele edeceğiz dediler, milyonlar yoksul. Şimdi derin yoksulluktan söz ediyoruz. Konteynerlerden çocukları için yiyecek toplayan kadınar var. 21. yüzyıl Türkiye’sinden bahsediyorum ortaçağdan bahsetmiyorum. Pazar artıklarından geçinen binlerce aile var. Hani yoksullukla mücadele edecektiniz.

"Gençler tweet atmaktan korkuyor"

‘Yasaklarla mücadele edeceğiz’ dediler. Gençler tweet atmaktan korkuyorlar, başıma bir bela gelir mi diye, buradan gençlere de söyleyeyim. O gençler sandığa gittikleri zaman nasıl davranacaklarını çok iyi biliyorum. Bizim iktidarımızda en rahat bizi eleştireceksiniz. Size bu özgürlüğü vereceğiz. Yolsuzlukla mücadele edeceklerdi. İktidar, devleti soyulacak organ olarak görüyor.

"Devleti soymanın fetvasını bile aldılar"

Öyle bir noktaya getirdiler ki, devleti soymanın fetvasını bile aldılar. Padişahın da, en tepedeki adamın da yüzde 10’u götürme hakkı varmış. Böyle bir rezalet olur mu? CHP’ye, demokrasiye oy vereceğine kurtlu bulguru yiyebilirsin diyor, onların alimi söylüyor. Sultanın sofrasına oturan alimin fetvası geçersizdir. O haramla beslenen sultanın sofrasına oturduysan sen artık fetva veremezsin senin böyle bir yetkin yoktur. Gittiğiniz her yerde bunları tek tek anlatın.

"Zorbalık, zulüm ve zam yağmuru"

Zorbalık zulüm, ve zam yağmuru ile bu milleti mahvettiler. Daha zamlar gelecek, yeni faturalar gelecek. 3 Y ile geldiler 3 Z ile bunları göndereceğiz. Geliyor gelmekte olan. Ahlakımızla geleceğiz, edebimizle, adalet duygumuzla geleceğiz. Bize oy versin vermesin bütün vatandaşlarımızın sorunlarına kilitleneceğiz. Biz cebimize değil, halka çalışacağız.”