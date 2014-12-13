'Kılıçdaroğlu 3 bin 209 kişiyi sınavsız aldı, belgeler elimizde, imzası var'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Başkanlığı döneminde kuruma 3 bin 209 kişinin sınavsız aldığını söyledi. Davutoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu özellikle kendi döneminde imtihansız kimsenin alınmadığı iddiasında bulundu. Bu iddiayı cevaplandırmak adına size 2 belge göstereceğim. 3209 kişi sınavsız alındı. Sınavsız personel alımı yapıldığına dair teftiş raporunda Kılıçdaroğlu'nun kendi imzası var. Bizi, iktidarlarımızı kimse özellikle bu konularda ithamda bulunamaz. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bu uygulamalarla onlarca yakınına verilen ihale belgeleri elimizde” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda AKP Nevşehir İl Kongresi'nde konuştu.

Davutoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Biz ayağa kalktık mı, herkes bize selam durur

Geçen gün Meclis’te bir tartışma oldu. Sayın Kılıçdaroğlu’na buradan soruyorum. Kılıçdaroğlu’na Mısır’ı savunuyorsanız siz de darbecisiniz dedim. Sinir uçlarına dokunduğu için hep beraber ayağa kalktılar. Sandılar ki ayağa kalkınca bizler sözümüzden döneceğiz. Biz ayağa kalktık mı herkes bize selam durur. Madem ki darbeci değilsiniz, açıkça deyin ki 27 Mayıs’a karşıyız deyin, cuntacılara karşı olduğunuzu söyleyin. Söyleyemezler… Benim babam da o sabah götürülenlerdendi. O sabah davul çalındığını anlatırdı bana. '27 Mayıs demokrasiye bir hançerdir' deyin sizi ben de alkışlayacağım. Sayın Kılıçdaroğlu darbecilerle hesaplaşacaksan önce kendi vekillerinle uğraş.

Bunu diyen CHP'li vekil darbeci değil midir?

Kılıçdaroğlu o dönemler bizi ilgilendirmez diyebilir. 27 Mayıs e-muhtırasında CHP’li yöneticiler yeni darbe olur mu diye çok beklediler. Hiç ümitlenmeyin Kılıçdaroğlu! Yanınıza kimi alırsanız alın, bu millet size bir daha iktidar yüzü göstermeyecektir. 17-25 Aralık kumpasları olmuş, daha zor şartlar yaşanıyor, Gezi olayları yaşanıyor. Bir CHP’li vekil çıkıyor. “Eskiden ihtilaller oluyordu, şimdi artık onlar da kalmadı” diyor. Bu diyen darbeci değil midir? Kılıçdaroğlu, siz ne kadar ayağa kalkarsanız kalkın, milli iradenin seçtiğine saygı göstermezsiniz sizi oturturuz.”

İhale belgeleri elimizde

Sayın Kılıçdaroğlu özellikle kendi döneminde imtihansız kimsenin alınmadığı iddiasında bulundu. Bu iddiayı cevaplandırmak adına size 2 belge göstereceğim. 3209 kişi sınavsız alındı. Sınavsız personel alımı yapıldığına dair teftiş raporunda Kılıçdaroğlu'nun kendi imzası var. Bizi, iktidarlarımızı kimse özellikle bu konularda ithamda bulunamaz. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bu uygulamalarla onlarca yakınına verilen ihale belgeleri elimizde.