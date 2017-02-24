Kılıçdaroğlu: 3 asker şehit oldu, 'Dost ateşi' diye manşet attırdılar; Trump, telefon etsin diye araya adamlar soktular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Anayasa referandumu öncesi yaptığı miting konuşmalarını değerlendirerek, “Cumhurbaşkanı da Anayasa değişikliğinin neler getireceğini, bizim anlatacağımız gibi anlatmaya başladı, bütün yetkilerin tek elde toplandığını söylüyor artık meydanlarda” dedi.

Rus jetleri tarafından 3 askerin El Bab'da şehit edilmesine ilişkin olarak "Sanki iyi bir şeymiş gibi ‘Dost ateşi’ diye manşet attırdılar. Bu kadar teslim olunamaz" derken ABD ile ilişkilere de değinen Kılıçdaroğlu, "Trump, telefon etsin diye günlerce beklediler, araya adamlar soktular. Bu davranışlar, meşruiyeti başka odaklarda aramak demektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği ve güvenliği açısından tehlikeli bir yoldur. Türkiye, dış politikasında önemli değişikliğe gitmelidir. Şu anda yönetilemeyen bir dış politika var" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, önceki gün toplanan MYK’da özetle şunları söyledi:

"Evet'i anlatamıyorlar"

"Çaresizlik içinde ‘Evet’i anlatamıyorlar. O nedenle ‘Hayır’ oyu kullanacakları, terörle suçluyorlar. Onun tutmadığını, halkta ters teptiğini gördüler, şimdi söylemlerini değiştirecekler. ‘Evet’i anlatamıyorlar, anlatırlarsa Türkiye için felakete yol açacağını herkes anlayacak. Şu ana kadar izlediğimiz politikaların halk tarafından benimsendiğini görüyoruz. AKP de bizim izlediğimiz politikaya yaklaşıyor, bu da bizim Türkiye’yi iyi yöneteceğimizin işaretidir. AKP, referandumda ‘Evet’i anlatamayacak, anlatamıyor ama biz herkese ‘Hayır’ı anlatacağız. 18 maddenin Türkiye’yi nerelere götüreceğini anlatacağız. Cumhurbaşkanı da Anayasa değişikliğinin neler getireceğini, bizim anlatacağımız gibi anlatmaya başladı, bütün yetkilerin tek elde toplandığını söylüyor artık meydanlarda. ‘Hayır’ın, Türkiye’nin hayrına olduğunu anlatacağız.

"Rakka operasyonu, Türkiye açısından büyük felaket açacak, hükümet iyi düşünüp, çok dikkatli adım atmalı. Şimdiye kadar dikkat etmedi, Ortadoğu dengelerini iyi okuyamadı. Bunun için de sorun çözen bir ülke olmaktan uzaklaştı, sorunun kaynağı bir ülke oldu. IŞİD’in Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde terör estirmesinin tek sorumlusu hükümettir. El Bab’ın ötesine geçmek ve Türk ordusunun oraya sokulması büyük sorun doğuracaktır, çok ağır fatura yaşatacaklar. Yoksul Anadolu evlatları şehit olacak.

"Trump için araya adam soktular"

"Trump (ABD Başkanı) ile Putin (Rus lider) arasında AKP’nin gelgitleri Türkiye’nin güvenliğine zarar verdiği gibi geleceğimizi de olumsuz etkiliyor. Rusya’nın ateşiyle 4 askerimiz şehit oldu, hükümet nota bile veremedi, özür bile diletemediler. Sanki iyi bir şeymiş gibi ‘Dost ateşi’ diye manşet attırdılar. Bu kadar teslim olunamaz. Trump, telefon etsin diye günlerce beklediler, araya adamlar soktular. Bu davranışlar, meşruiyeti başka odaklarda aramak demektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği ve güvenliği açısından tehlikeli bir yoldur. Türkiye, dış politikasında önemli değişikliğe gitmelidir. Şu anda yönetilemeyen bir dış politika var.

"Atatürk'e değil, ülkeye hakaret"

(AK Parti yöneticisinin Atatürk’ün Türk’e benzemediğine ilişkin sözleri) Bu ülkeyi canı pahasına kuran, bu ülkenin kurulmasını sağlayan, bu uğurda tüm yaşamını feda eden Mustafa Kemal Atatürk’e böyle bir hakaret yapılması kabul edilemez. El altından hem politikalarıyla hem söylemleriyle Atatürk düşmanlığı uyguluyorlar. Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet’in kazanımlarını, Atatürk’ü okullardan silmeye çalışıyorlar. Bu Atatürk’e değil, tüm Türkiye’ye hakarettir.”