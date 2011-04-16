Kılıçdaroğlu: 2B arazisini kullananlara tapularını vereceğiz

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin çok sık kıllandığı 'Recep Bey' sözünün patentinin alınmasıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, 'Recep Bey'i yasaklıyorlarsa biz de 'Bay Recep' deriz' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sultanbeyli'de bir basın toplantısı düzenleyerek, 2B arazilerine yönelik geliştirdikleri projeyi tanıttı. 2B sorununun milyonlarca yurttaşın sorunu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Şu ana kadar çözülmedi. 2B arazisi dediğimiz orman niteliğini kaybetmiş yerlerdeki yerleşimler, tarım köylüsünün, orman köylüsünün durumunu bütün ayrıntılarıyla burada değerlendireceğiz. Mülkiyeti tartışmalı olan bu araziler, sadece konut arazisi değil, Sultanbeyli'de konut arazisi, ama bunun üzerinde tarlası olan, bağı, bahçesi olan, fındıklığı olan, zeytinliği olan araziler de var. Sadece orman köylerinde 7 milyon yurttaşımız bu sorunla karşı karşıyadır. 9 yıldır sorun çözülmedi, biz inşallah bu sorunu çözeceğiz. Bunda kararlıyız ve bu kararlılığımızı ifade etmek için de 2B sorununu en yoğun yaşayan ilçelerden birisi olan Sultanbeyli'de bu projemizi açıklıyoruz. Buna biz '2B Barış Projesi' diyoruz. Köylü yurttaşımızın yıllardan beri kullandığı 2B arazisiyle ilgili olarak devletle arasındaki uyuşmazlık çözülecek ve biz barışı sağlayacağız. Mülkiyet sorununu çözeceğiz, orman köylüsünü destekleyeceğiz, çevre duyarlılığımızı da koruyacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, proje ile yapacaklarını ise şöyle dile getirdi: "2B arazisinde binası olanlara, tarımsal faaliyette bulunanlara ve orman köylülerine kullandıkları arazinin tapusunu vereceğiz. Bedelli mi, bedelsiz mi? Bu da tartışma konusu. Konut yapılarında emlak vergisi üzerinden, aynı büyükşehir veya belediye sınırları içerisinde başka bir konutu varsa, rayiç bedel üzerinden ödetilecek. Esnafın işyeri olarak kullandığı binalarda emlak vergisi değeri üzerinden, diğerleri de rayiç bedel üzerinden devredilecektir."



Başbakan'ın çılgın projesi

Başbakan Erdoğan'ın açıklaması beklenen "Çılgın Projesi" hakkındaki görüşleri sorulunca Kılıçdaroğlu, "Bizim görevimiz, hedefimiz, amacımız çılgın projelerin peşinden koşmak değildir. Biz vatandaşın yıllardır çözülemeyen sorunlarını çözmek istiyoruz. 2B 1980'lerden bu yana çözülmedi. Biz çözüyoruz, '2B Barış Projesi'yle" dedi.

Kılıçdaroğlu, AKP Ordu Milletvekili Ayhan Yılmaz'ın rüşvet aldığı yönündeki iddialar hatırlatınca, "Ordu'daki görüntüleri daha önce arkadaşlarım açıkladılar. Ben o görüntüleri izledim. Daha önce AKP yolsuzluklarla mücadele için iktidar olacağını söylemişti. Ama AKP artık yolsuzlukların bir parçasıdır. Hayır için alınan paralar, ne zamandan beri kapalı kapılar ardında alınmaya başlandı? Bizim bir kararımız var, kul hakkı yiyenleri affetmeyeceğiz" diye konuştu.



Biz de 'Bay Recep' deriz

Kılıçdaroğlu, 'Recep Bey'sözünün patentinin alınması sorulunca da 'Recep Bey’i yasaklıyorlarsa biz de ‘Bay Recep’ deriz, ne olacak. Ayrıca bir insan kendi adından niye utanır ki.. Kullandığımız ifade saygın bir ifade' cevabını verdi.





