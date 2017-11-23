Kılıçdaroğlu, 24 Kasım mesajında: Bugün öğretmenlerimizin şükran ve saygıyı gördüğünü söylemek mümkün değildir 

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"24 Kasım Öğretmenler Günü\" nedeniyle yayımladığı mesajında, \"Vatana bu kadar büyük bir hizmet veren, anne ve babalardan sonra çocukların yetişmesinde en hayati rolü üstlenen öğretmenler şüphe yok ki sonsuz bir saygı ve şükran görmelidir. Ancak bugün öğretmenlerimizin bu şükran ve saygıyı gördüğünü söylemek mümkün değildir. Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarına oranla en fazla çalışan ve en düşük maaşı alan öğretmenlerimiz, baskı görmekte, sürekli değişen eğitim sistemi nedeniyle mesleki sorunlar yaşamakta; yüzbinlerce öğretmenimiz de atama beklemektedir. Bu durum dahi hükümetin gençlerimize verdiği değeri açık bir şekilde göstermektedir\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"24 Kasım Öğretmenler Günü\" nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu\'nun mesajı şu şekilde: \"Başöğretmen Atatürk diyor ki: \'Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.\'Öğretmenler geleceğin mimarıdır. Ülkemizin kalkınması, Türkiye\'nin çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkma hedefine ulaşması ancak öğretmenlerin yetiştireceği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ile mümkündür. Vatana bu kadar büyük bir hizmet veren, anne ve babalardan sonra çocukların yetişmesinde en hayati rolü üstlenen öğretmenler şüphe yok ki sonsuz bir saygı ve şükran görmelidir. Ancak bugün öğretmenlerimizin bu şükran ve saygıyı gördüğünü söylemek mümkün değildir. Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarına oranla en fazla çalışan ve en düşük maaşı alan öğretmenlerimiz, baskı görmekte, sürekli değişen eğitim sistemi nedeniyle mesleki sorunlar yaşamakta; yüzbinlerce öğretmenimiz de atama beklemektedir. Bu durum dahi hükümetin gençlerimize verdiği değeri açık bir şekilde göstermektedir.

BU KOŞULLAR ALTINDA DAHİ UMUTSUZ OLMAK İÇİN HİÇBİR SEBEP YOKTUR

Bu koşullar altında dahi umutsuz olmak için hiçbir sebep yoktur. Türkiye büyük kaynakları, dinamik nüfusu ve benzersiz konumuyla her sorunu aşabilecek bir ülkedir. Baskı rejiminin sona ermesi, yolsuzlukların yok edilmesi, Türkiye\'nin rantı değil halkı öne çıkartan bir anlayış ile yönetilmesi halinde tüm sorunlar çözülecektir. Tarihi boyunca öğretmenlere en yüksek değeri veren ve onların yanında olan Cumhuriyet Halk Partisi bu anlayış ile atanamayan öğretmen ayıbına son verecek, yolsuzluğa giden paraları eğitim sistemimize aktararak, öğretmenin öğrencisiyle, öğrencinin de nitelikli eğitim kurumlarıyla buluşmasını sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmen Büyük Atatürk\'ü rahmetle yad ediyor, bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor ve tebrik ediyorum.\"



