Kılıçdaroğlu: “21. Yüzyıl aklın yüzyılı olmak zorunda”

Faruk Zabcı-Celal Sönmez / İstanbul, 8 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık Kraliyet uluslararası İlişkiler Enstitüsü olarak da bilinen Chatnam House’da bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasinin önemini vurgulayarak,”21. Yüzyıl aklın yüzyılı olmak zorunda” dedi.

Konuşmasında popülist siyasetin toplumlardaki kötü etkilerine değinen Kılıçdaroğlu, “Etnik kimlik, inanç ve yaşam tarzı üzerinden siyaset düşünce ve demokrasi özgürlüğünü engeller” dedi.

Popülizmi 21. Yüzyılın en büyük tehlikesi olarak gördüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu ekledi, “Popülizmden uzak durmalıyız, bütün demokratların popülist siyasete karşı birleşmesi gerekiyor. Eğer demokrasi evrensel bir kuralsa ve bu kuralın da kadın erkek eşitliği, yargı bağımsızlığı gibi evrensel kuralları varsa bütün demokratların bunu ortak savunması gerekiyor” dedi.

Konuşmasından sonra dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün sorulması üzerine, “Gerekçe adalete duyulan özlemdi. Yaşama, düşünce hakkı elimizden alınmıştı ve bardağı taşıran son damlaydı. Hak, hukuk, adalet tek sloganımızdı ve sadece türkiyede değil tüm dünyada yankı uyandırdı. Yürüyemez yapamaz dediler ama her santimini 80 milyon için yürüdüm. Ayrım olmaksızın her kesimden demokrasi için destek gördüm” dedi.

Anayasa referandumunun eşit olmayan ortamlarda yapıldığına değinen Kılıçdaroğlu, “Yasalara aykırıydı, meşru değildi. Bana şimdi gitti orada öyle konuştu diyecekler. Ama gerçekler acımasızdır, acıdır, örtemezsiniz. Gerçeği söylemek namuslu bir siyasetçinin görevidir” dedi.

Avrupa etiklerine aykırı olmasına rağmen Avrupa Türkiye’ye çifte standart uyguladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bizden sonra başvuranlar üye oldu biz 63’den beri bekliyoruz. Ben Yıldırım ve Davutoğlu’na şu çağrıda bulundum: gelin kadın hakları, yargı bağımsızlığı, insan hakları, demokratik anayasa gibi değişiklikleri kendimiz yapalım. Avrupa’nın bize fasıl açmasını beklemeyelim” dedi.

kılıçdaroğlu, 2019 seçimleri için seçilecek adayın toplumun sevdiği, saygı duyduğu, diğer partilerin de oy verebileceği bir aday olacağını ve önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.