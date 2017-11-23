Kılıçdaroğlu: 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alacağız

Özgür ALTUNCU - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi\'nin Gürpınar\'daki Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi\'nde kadınlarla bir araya geldi. Kadınların kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, \"Size sözüm söz, 2019\'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ni alacağız\" dedi.

\"CUMHURİYETE VE ATATÜRK\'E BORÇLUYUM\"



CHP\'nin elitlerin partisi olmakla suçlandığını ancak kendisinin Anadolu\'nun ücra bir köşesinde doğan çocuklu bir ailenin okuyan tek ferdi olarak CHP\'ye Genel Başkan olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu,\" Bütün bunları Cumhuriyete ve Atatürk\'e borçluyum\" dedi.

İSTANBUL\'U DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ



Beylikdüzü\'nde yaşamayı Avrupa\'da yaşamaya benzeten bir kadına yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \" Aynı hak Sultanbeyli\'de yaşayan kardeşlerimizin de hakkı. Esenler\'de yaşayan kardeşlerimizin de hakkı. Size sözüm söz, 2019\'de İstanbul Büyükşehir\'i alacağız. İstanbul\'u bir dünya markası yapacağız\"diye konuştu. Hiç kimsenin kimliğiyle, inancıyla yaşam tarzıyla uğraşmayacaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, \" Kadına toplumda gerekli değeri ve önemi vererek, İstanbul\'u bir dünya merkezi haline getireceğiz\"dedi.

ŞAHSİ HİÇBİR DERDİM YOK



Kendisi için normal bir hayatın artık bittiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, \" Evi de arada bir ziyaret ediyorum. Hanımla arada bir de konuşuyoruz. O da çalışıyor. Ben de çalışıyorum. O da aynı dertleri taşıyor. Ben de aynı dertleri taşıyorum. Sizin dertleriniz gibi. Benim şahsi hiçbir derdim yok. Çok şükür çocuklar büyüdü. Elleri ekmek tutuyor. Oğlan da askerden gelecek İnşallah, onun da eli ekmek tutarsa bizim derdimiz yok. Parayla, pulla benim ilişkim de yok. Benim tek ilgim var. Bu ülkede hiç bir çocuk yatağa aç girmesin. Herkesin işi olsun, herkesin aşı olsun. Benim isteğim bu\"şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET NET 2000 TL OLMALI



Asgari ücret net 1500 lira olsun önerisinin çok tartışıldığını hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Kıyameti kopardılar. \'Parayı nereden bulacaksın\' diye. Ben parayı bulacağım arkadaş sana niye dert ? Sen yap 1500. Yapamadılar. Ama bugün bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret en az net 1500 liradır. Bir belediye bunu yapıyor da, Türkiye Cumhuriyeti niye yapamasın ?Önümüzdeki 2018\'de asgari ücreti net, 2000 lira olması lazım\" ifadesini kullandı.

\"HİÇ ENDİŞEM YOK\"



Salonda bulunan bir kadın emekli öğretmen CHP\'nin ne zaman iktidar olacağını sorduktan sonra, CHP Genel Başkanını kürsüye çıkarak yanaklarından öptü. CHP\'nin birlikte çalışmaları halinde iktidar olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, \" O bakımdan görev anneler, size düşüyor. Çocuğunuz işsizse 2019\'da sandığa gideceksiniz. Geliriniz yeteri kadar yoksa, 2019\'da sandığa gideceksiniz. \'Güzel bir kentte yaşamak istiyorum\', \'Sokaklarında, caddelerinde huzur içinde gezmek istiyorum\' diyorsanız 2019\'da sandığa gideceksiniz. Faiz belasından ne zaman kurtulacağız diyorsanız, 2019\'da sandığa gideceksiniz. Ne yapacağız ?Oyumuzun artık rengini değiştireceğiz. Artık kim işsizi, ev kadının düşünüyorsa, onun mutfağını, tenceresini düşünüyorsa, kadına şiddetin engellenmesini istiyorsa, bunun tek adresi var. O adres CHP\'dir. Ne zaman iktidar olacağız ? Birlikte çalışarak, 2019\'da İstanbul dahil, Mersin dahil. Adana dahil. Balıkesir dahil. Bursa dahil. Büyükşehirleri de alacağız. Hiç endişem yok\" diye konuştu.

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