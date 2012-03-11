Kılıçdaroğlu: 2014'te CHP adayının Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak, ''Ülkesini temsil eden, demokrat düşünceyi benimseyen demokrasiyi özümseyen, güçler ayrılığı ilkesine saygı duyan bir Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin arzuladığı bir Cumhurbaşkanı'dır. Biz bu anlayışa sahip bir adayı göstereceğiz'' dedi.



CHP'nin, gazete genel yayın yönetmenleri ve köşe yazarları ile eğitimcilerin katılımıyla Swissotel'de düzenlediği toplantı öncesinde habercilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, eğitimin dünyanın bütün ülkelerinde temel konu olduğunu belirterek, ''Çünkü çocuklarımızı eğiteceğiz ve onlara güzel bir gelecek vadetmek için çalışacağız. Eğitim budur'' dedi.



Eğitimin her toplumda özgürce tartışıldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, getirilmesi planlanan yasal düzenlemelerin komisyonlarda görüşüldüğünü, bilim insanlarının, uygulamacıların görüşünün alındığını kaydetti.



Ankara'da akademisyenler, bilim insanlarıyla ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle görüştüklerini, bugün de gazeteciler ve eğitimcilerle bir araya geleceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



''Teklifi burada tartışacağız. Özgürce tartışacağız. Umuyorum baştan söylediğim gibi olsun. Bu kanun teklifi geri çekilsin. Yeni baştan, çocuklarımız için yeni bir kanun teklifi getirelim veya bir tasarı gelsin. Biz elimizi uzattık, sayın Başbakan'a, 'Gelin uzlaşalım, beraber bir tasarı hazırlayalım' dedik. 'Biz hangi konuda uzlaştık' diye bir tepkisi oldu. Sayın Başbakan'ın herhalde parlamento çalışmalarından fazla bilgisi yok. Çok konuda uzlaşma oldu parlamentoda. Örneğin, AB uyum yasalarının büyük bir kısmı uzlaşmayla geçti. Anayasa değişikliklerine ilişkin parlamentoda uzlaşma komisyonu kurduk. Böyle bir anlayışla gerçekleştiriyoruz. Eğitim gibi çok temel bir konuda da oturmamız, görüşmemiz, görüşleri almamız, bu konudaki sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, eğitim fakültelerinin görüşlerini almamız gerekiyor. Çünkü okula gidecek çocuklar hepimizin çocukları. Biz onlara güzel bir gelecek hazırlamak durumundayız. Bu bizim tarihi sorumluluğumuz. O sorumluluğun bir gereği olarak bugün burada toplandık.''

Cumhurbaşkanlığı seçimleri





Bir gazetecinin ''2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Öne çıkan bir isim var mı-'' sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Öne çıkan bir isim yok. Ama 2014'te CHP'nin göstereceği adayın Cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyorum. Çünkü bu ülkenin, bu yurttaşların sağduyusuna inanıyorum. Ülkesini temsil eden, demokrat düşünceyi benimseyen demokrasiyi özümseyen, güçler ayrılığı ilkesine saygı duyan bir Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin arzuladığı bir Cumhurbaşkanıdır. Biz bu anlayışa sahip bir adayı göstereceğiz. Şu aşamada aday söz konusu değil. Önümüzde daha uzun süre var'' yanıtını verdi.



Bir gazetecinin, ''CHP'nin mi adayı olacak, yoksa uzlaşı sonucu ortaya çıkacak bir aday mı olacak-'' sorusuna da Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'nin adayı olacak'' cevabını verdi.