Kılıçdaroğlu: 1.5 yıl içinde 395 kişi güvenlik zafiyetinden yaşamını yitirdi; hiçbir siyasetçi bedel ödemedi

CHP MYK’de terör saldırılarını değerlendiren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 1.5 yıl içinde 30’a yakın terör saldırısı sebebiyle "güvenlik zafiyeti"nden 395 kişinin hayatını kaybetmesine karşın hiçbir siyasetçinin bedel ödemediğini belirterek hükümete, “Hangi yetkiniz eksik de teröre engel olamadınız, hangi yetkiniz eksik?’ diye sordu.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin 2 yıldır fiili başkanlıkla yönetildiğine dikkat çekerek, "Şu an yönetim şeklinin kendisi kaosu yaratıyor. Terör, güçlü, inisiyatif alan bir parlamentoyla çözülür. Parlamentonun zayıflaması terörün istediği ortamı doğurur" dedi.

CHP MYK İstanbul’daki saldırının ardından Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Basına kapalı toplanan MYK yaklaşık 2 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda Türkiye’nin yönetilemediğini yineleyen Kılıçdaroğlu, MİT’in, güvenliğin, devletin her türlü olanağının hükümetin elinde olmasına karşın son 1.5 yıl içinde 30’a yakın terör saldırısı meydana geldiğine dikkat çekti. Buna karşın tek bir siyasetçinin, hükümetten bir kişinin bedel ödemediğini, sorumluluk üstlenmediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Türkiye, büyük bir devlet. Ancak teröristler karşısında etkisiz gözüküyor’’ dedi. Hükümete “Hangi yetkiniz eksik de teröre engel olamadınız, hangi yetkiniz eksik?’’ diye seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin canlı bombaların cirit attığı bir ülke duruma geldiğini kaydetti.

Terör eyleminin İstanbul’un göbeğinde yaşandığını belirten Kılıçdaroğlu, uyku uyuyamadığını belirterek, “Bunlar nasıl uyku uyuyor, bu nasıl bilinemez, görülemez. Ölen gencecik çocuklar, polis memurları, fakir fukara çocukları. Olan yine onlara oldu’’ diye konuştu.

"2 yıldır ne oldu?"

7 Haziran seçimlerinin ardından "7 Haziran seçimi kaos seçimi" diyenlerin olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kişilerin İstanbul’daki terörden sonra “Başkanlık’’ paylaşımında bulunabildiklerine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, “2 yıldan beri her türlü yetkiyi kullanan bir Cumhurbaşkanı var. Bu zaten fiili başkanlık. Şu an yönetim şeklinin kendisi kaosu yaratıyor’’ dedi. Terörün güçlü inisiyatif alan bir parlamentoyla çözüleceğini belirten Kılıçdaroğlu, parlamentonun zayıflamasıyla terörün istediği ortamın doğacağını kaydetti.

"Meclis terörü araştırsın"

CHP, terör saldırıları ve patlamalarda güvenlik eksikliklerinin araştırılarak, suçluların ortaya çıkarılması, saldırılarda sorumluluğu ve ihmali bulunanların görevden el çektirilmesi ve buna benzer olayların yaşanmaması için önlem alınması amacıyla Meclis Araştırması istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve milletvekilleri arkadaşlarının imzasıyla Meclis Başkanlığı’na İstanbul’daki terör saldırısının ardından araştırma önergesi sundu.

Son 1.5 yılda saldırılarının anımsatıldığı önergede, “5 Haziran 2015 tarihinden itibaren yaklaşık 1.5 yılda 11 ilde gerçekleşen toplam 26 bombalı saldırı ve patlamada, AKP hükümetinin yaşanan her bir saldırı ve patlama sonrası etkili, sürekli ve somut güvenlik tedbirlerini almaması ile oluşan güvenlik zafiyetleri sonucu, maalesef 395 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 bin 941 kişi yaralanmıştır” dendi.

"Güvenlik önlemi yok"

Yaşanan her saldırının ardından Başbakan ve bakanların saldırıları kınadıklarının kamuoyuna yansıdığının belirtildiği önergede, olayların failleri ile ilgili somut veriler sunulmadığı, saldırıların sona ermediği kaydedildi. Saldırıların 8’inin İstanbul’da meydana geldiğine dikkat çekilen önergede, "Yaşanan her bir terör saldırısı sonrası etkili, yeterli ve sürekli güvenlik önlemleri alınmadığı aşikârdır. İçişleri Bakanlığı’nın, İstanbul Valiliği’nin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaşanan terör saldırıları sonucunda, kamuoyuna açıklama yaptıktan sonra, somut güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak neler yaptıkları ya da yapmadıkları izaha muhtaçtır" ifadeleri kullanıldı.

"Suçlular bulunsun"

Terör saldırı ve patlamalardan sonra gelen yayın yasaklarıyla acıların üzerinin örtülmeye çalışıldığının bildirildiği önergede, terör saldırıları ve patlamalarda güvenlik eksikliklerinin araştırılarak, suçluların ortaya çıkarılması, saldırılarda sorumluluğu ve ihmali bulunanların görevden el çektirilmesi ve buna benzer olayların yaşanmaması için önlem alınması amacıyla Meclis Araştırması istendi.