Kılıçdaroğlu: 140 karakterden korkan Başbakan

Twitter yasağını sert bir dille eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Twitter’a yasak getirdiler. Twitter’ı en çok gençler kullanıyor. Kaç karakter? 140 karakterden korkan bir Başbakan yarattınız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki konuşmasının satır başları şöyle:

‘Kemal Başbakan’ sloganlarıyla karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu ‘İnşallah o da olacak. İlk adım 30 Mart. 30 Mart’ta yerel iktidarı alacağız ve haramilerin iktidarını söz veriyorum yıkacağız’ dedi.

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

İnsan sevgisi olsa 15 yaşındaki çocuğu yuhalatmaz

Böyle slogan atarsanız gider patentini alır, sizden üstüne para alır. Onda para sevgisi var, insan sevgisi yok. İnsan sevgisi olsa 15 yaşındaki çocuğu miting meydanlarında yuhalatmaz. Hanımlar süpürgeyi alın, haramilerin iktidarını süpürün.

Neden sınav soruları açıklanmıyor

İlk kez şimdi sınav sorularının açıklanması yasaklanıyor. Neden? Eğer iktidar şaibeli olursa onun yaptığı sınavlar da şaibeli olur. Eğer iktidar şaibeli olursa 76 milyonun ödediği vergilerin hesabını bilemeyiz.

Bugün Mansur Yavaş'a saldırdırlar

Bugün Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanımız saldırıya uğruyor. Ne dedi başkan adayımız: ‘İsmet İnönü namuslular en az namussuzlar kadar cesur olacak.’ Bizi korkutacaklarını sanıyorlar. Bu CHP 7 düvele karşı mücadele etmiş Kuvayi Milliye’nin merkeziyiz. Biz barıştan, konuşan Türkiye’den yanayız.

140 karakterden korkan bir başbakan yarattınız

Twitter’a yasak getirdiler. Twitter’ı en çok gençler kullanıyor. Kaç karakter? 140 karakterden korkan bir başbakan yarattınız.

O zata ne mal olduğunu gösterdi

Siz hiç ayakkabı kutusundan korkan Başbakan gördünüz mü? Bir kadınımız ayakkabı kutusu gösterdi. Polisler gidip yakaladı Başbakan’a hakaret diye. O zata ne mal olduğunu gösterdi. Ona da şükran borçluyum.

Yasak gençlere söktü mü?

Ben ona bir unvan veriyorum. Sıradan bir çalan değil Başçalan. Onun ünvanını artık bütün dünya biliyor. Siz hiç "Facebook’u kapatacağım, Twitter’ı kapatacağım, baş belasıdır" diyen bir siyasetçi gördünüz mü? Türkiye’de var. Adam bizi dünyaya rezil etti.

O yasak gençlere söktü mü? Gençler yasağı dinledi mi? Yasak size işlemez. Siz zaten doğruların peşindesiniz. Siz zaten mücadele edersiniz.

İzmir'i parayla satın almak istiyor

Düşmana ilk kurşunun atıldığı yerdir İzmir. O nedenle İzmir’i sindirmek istiyorlar. İzmir’i parayla satın almak istiyorlar. Yapabilirler mi? 7 düveli denize döken İzmir sana mı eyvallah diyecek.

O parfümü alın

İzmir’i alabilir miyiz diye size birini gönderdiler. Milyon Ali. Arkasına almış müteahhitleri. Sıra sıra. İzmir havuzu oluşturmuş. Ev ev parfüm dağıtıyor. O parfümü alın. O sizin hakkınız. Yürüttüğünün yanında bir şey değil.

İzmir’e gelmiş, havuzu oluşturmuş. İzmir’i satın alacak Milyon Ali. Önce sen Başçalan’ın talimatıyla oluşturduğun havuzun hesabını ver.

Adımın Kemal olduğu kadar eminim

Yolsuzluğu inkar ediyor. Adımın Kemal olduğu kadar onun doğru olduğunu biliyorum. Hiç kimse sabahın köründe oğluna telefon edip bakanların oğullarının evinde arama yaptırdığını bildirmez.

Onu adam yerine koymuyorum

O her türlü hakareti yapar. Onu adam yerine koymuyorum ki. Adam olsa 4 bakanın çocuklarının yatak odalarında onun boyu kadar para kasaları olmaz.

Hollanda’dan otobüs aldı

İstanbul ve Ankara’da metro işini Ulaştırma Bakanlığı üstlendi. Yapamadılar. Onların bütçesi İzmir’i 2’ye 3’e katlıyor. Ama İzmir bunların hepsini kendi yaptı.

İstanbul gitti Hollanda’dan otobüs aldı. 1 milyon 200 bin Avro ödendi tanesine. Hollanda düz. İstanbul’da otobüsler rampa çıkamıyor. Madem ki otobüs sanayimiz iyi biz neden Hollanda’dan otobüs alıyoruz.

