-KILIÇDAROĞLU: ''14 KURUMU KAPATACAĞIZ'' İSTANBUL (A.A) - 28.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Aile Sigortası'' konusunda kararlı olduklarını belirterek, ''14 kurumu kapatacağız. Kısa adı ASKUR olan Aile Sigortası Kurumunu kuracağız ve aile sigortasıyla ilgili düğmeye basmış olacağız'' dedi. Habertürk'te yayımlanan ''Türkiye'nin Nabzı'' adlı programa katılan Kılıçdaroğlu, ilk 4 ayda hayata geçiremezse siyaseti bırakacağı konulardan birinin de ''Aile Sigortası'' olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, ''14 kurumu kapatacağız. Kısa adı ASKUR olan Aile Sigortası kurumunu kuracağız ve aile sigortasıyla ilgili düğmeye basmış olacağız'' diye konuştu. ''AK Partilileri nasıl kazanacaksınız, kapattığınız köy enstitülerini açabilecek misiniz?'' sorusuna Kılıçdaroğlu, köy enstitülerini açma gibi bir proje ve iddialarının olmadığını vurgulayarak, ''Biz her organize sanayi bölgesinde (OSB) yatılı meslek lisesi kuracağız. Yani çağdaş köy enstitüleri de diyebilirsiniz buna. Çocuklar gidecekler, ailelerine yük olmayacaklar. Orada okuyacaklar, belli bir süreden sonra yine OSB'de okudukları alanla ilgili staj yapacaklar. Okula ayak bastıkları günden itibaren de sigortalı olacaklar. Dolayısıyla çalışacaklar, üretime katkıda bulunacaklar'' yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, tüm AK Partililerden bir talebi olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Elinizi vicdanınıza koyun, sandığa öyle gidin. 87 yıllık Cumhuriyet tarihinde hangi iktidar döneminde yurt dışından ithal kurbanlık getirildi. Başka ne söyleyeyim ben. Eğer siz 'Hayır bu yapılan doğrudur, Türkiye'nin yaylaları, meraları yoktur, Türkiye'de çiftçiler, üreticiler yoktur' diyorsanız eyvallah, gidin oyunuzu AK Parti'ye verin. 'Hayır vardır, bizim insanımız çalışkandır, biz sadece Türkiye değil Ortadoğu'yu da besleriz' diyorsanız, gelin oyunuzu CHP'ye verin. Bizim milliyetçilik anlayışımızda önce benim halkım kazanacak.'' ''Hakkari mitingindeki görüntü İzmirli seçmeni rahatsız eder mi?'' sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Hiç meraklanmayın, hiçbir İzmirli o tuzağa düşmez. AK Parti'nin tuzağına düşmez. İzmirliler aydın insanlardır, ülkelerini seven, geleceğini gören insanlardır. CHP'yi çok iyi bilen insanlardır. Hakkari tablosunda ne vardı? Beni dinlemeye gelmiş Hakkarililer yüzünden İzmirliler küsecek mi? Yani bana orada taş, sopa atılması İzmirlilerin hoşuna mı gidecekti?'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Başbakan Erdoğan art arda projeler açıklıyor. İstanbul için çılgın projeler açıklandı. Binali Yıldırım, İzmir ile ilgili 35 proje olduğunu söyledi. Ankara'da da projeler var. Bu projelerle ilgili neler söyleyebilirsiniz?'' sorusuna, şöyle cevap verdi: ''İhale projeleri. İnsan projesi yok ki. Onların projelerinde insan nerede? Diyarbakır'da bir kadın 4 çocuğuna sabah kahvaltısı veremedi diye intihar ediyorsa, bu intiharı ortadan kaldıracak, o insanların karnını doyuracak, onlara güvence sağlayacak bir proje var mı? 'Ben ihaleyi kime veririm, kanal yapacağım ve onun ihalesini kime vereceğim?' Tamamen ranta dönük projeler. Bizim bütün projelerin temelinde insan ve insanın mutluluğu var.'' CHP'nin çevre politikaları konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, en çevreci partinin kendileri olduğunu belirterek, derelerin kardeşliğine inandığı için çevrecilere destek verdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, partisinin çevrecilere her zaman destek olduğunu, Yuvarlakçay'da olan eyleme de bizzat katıldığını kaydetti.