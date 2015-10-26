Kılıçdaroğlu: 13 yıldır ülkeyi yönetiyorlar, net asgari ücreti bilmiyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ""Asgari ücreti 1500 lira yapacağız" dedik. İşçinin eline net 1500 lira para geçecek. O işçiyi sefalete mahkum etmek 21. yüzyıl Türkiye’sine yakışır mı? 13 yıldır ülkeyi yönetiyorlar asgari ücretin neti nedir onu bilmiyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Erzincan mitinginde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Ben Ecevit’in geleneğinden geliyorum. Ecevit derdi ki; “Ne ezen ol ne ezilen insanca hakça bir düzen.” Size söz veriyorum. Bu ülkeye insanca hakça düzen getireceğim.

Kimin elinde terazi ki bu daha az bu daha çok Müslüman? Kesinlikle böyle bir şey yok. İbadet Allah için yapılır. Siyaset için yapılmaz. Herkese saygılıyız. Etnik kimlik üzerinden siyaset yapılıyor. Bu tartışılmaz. Hangimiz anne babamızı seçebiliyoruz. Benim siyaset anlayışım şudur. İnsan Allah’ın yarattığı en değerli varlıktır ve benim başımın üzerinden yeri vardır. Siyasetin konusu nedir? Vatandaşa iş bulmaktır. İç politikada ülkenin çıkarlarını düşünmektir. Esnafı, emekliyi düşünmektir. Emekli bizim emeklimiz. Ne yapacağız ,ramazan bayramında kurban bayramında birer maaş ikramiye vereceğiz. Refahı topluma, tabana yayacağız. Herkesin huzur içinde yaşamasını sağlamak demektir.

"Asgari ücreti 1500 lira yapacağız" dedik. İşçinin eline net 1500 lira para geçecek. O işçiyi sefalete mahkum etmek 21. yüzyıl Türkiye’sine yakışır mı? 13 yıldır ülkeyi yönetiyorlar asgari ücretin neti nedir onu bilmiyorlar. Neden 1500 lira yapıyoruz. İnsanca hakça bir düzen için o da geçinebilsin. Taşeron işçin var 800 bin, diyorlar ki; “Bunlara nasıl kadro vereceksiniz?” Allah’ın izniyle 1 Kasım’dan sonra hepsine kadroları vereceğiz. Efendim, taşeron işçiye kadro verince devlete yük olurmuş, ya zaten parayı devlet veriyor. Gidin belediyeye, devlet hastanesine, dünya kadar taşeron işçi görürsünüz. Hiçbirinin güvencesi yok. Bunların insanca yaşamaya hakkı yok mu? CHP iktidara gelirse taşeron işçilere çıkaracak yeni taşeron alacak diyorlar. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayız. Ayrım yapmayız. İktidara geldiğimizde göreceksiniz 78 milyon vatandaşımıza hiçbir ayrım yapmayacağız.. Bir çocuk açsa emin olun ben rahat uyumayacağım. Erzincan sürekli kan kaybediyor sürekli. Şimdi bir şeker fabrikası var, onu da nasıl özelleştireceğiz diye fırsat kolluyorlar. CHP iktidarında hiç bir şeker fabrikası özelleştirilmeyecek.

17 milyon yoksul 22 milyona çıktı

Çiftçi içinde insanca bir düzen olacak. Onlara mazotu 1 lira 80 kuruşundan vereceğim. Çiftçi traktörüne binecek tarlaya gidecek. Üretecek.

Gençler, 13 yıldır sizi potansiyel suçlu olarak görüyorlar, CHP iktidarında gençler bu ülkenin onuru gururu geleceği olacak. Hiçbir meydan size yasaklanmayacak. Hangi görüşten olursa olsun bütün gençleri kucaklayacağız. Onlar bizim geleceğimiz, umudumuz. Onlar yarın Türkiye’yi yönetecekler ve eminin bizden daha iyi yönetecekler. Kardeşçe yönetecekler. Huzur içinde yönetecekler. 13 yılda öğrencilerin yurt sorununu çözemediler. Size sözüm 1 yılda yurt sorununu çözeceğim.

Hiçbir annenin gözü arkada kalmayacak. Oğlum kızım nerede kalak diye üzülmeyecek. Sıcak su olacak. İnternet olacak.

Sevgili anneler, çocuklarımızı tam gün okula götüreceksin. Çocuklarımız öğlen yemeklerini öğretmenleriyle beraber okulda hiçbir bedel ödemeden yiyecekler.

Bunu kopyalamadılar. Çünkü bu bölüm 2. Seçim bildirgemizde vardı. Keşke kopyalasalar. Atanamayan öğretmen kavramı kalkacak. Yeni derslikler yeni sınıflar açılacak.

Seçimden önce 17 milyon yoksuldan söz ederdim, şimdi bu rakam 22 milyon oldu.