-KILIÇDAROĞLU: 13 HAZİRAN KURTULUŞUMUZ OLACAK ZONGULDAK (A.A) - 25.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'da, 30 madencinin yaşamını yitirdiği grizu faciasından 8 ay sonra cesetleri çıkarılan Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın ailelerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Zonguldak programı kapsamında öğle saatlerinde geldiği kentte ilk olarak Saltıkova beldesinde bulunan Engin Düzcük'ün ailesinin evine geldi. Aileyle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra aynı beldede bulunan diğer madenci Dursun Kartal'ın evine geldi. Kılıçdaroğlu, burada da bir süre aileyle görüştü. Kartal'ın eşi Gülizar Kartal, Kılıçdaroğlu'na ''Sizin sayenizde bulundu. Sağ bulmuş kadar sevindik'' dedi. Kılıçdaroğlu, belde ziyareti kapsamında esnafı da ziyaret etti. Bir kahvehanede kısa süre oturan Kılıçdaroğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir kadının ''Oğlunun taşeron işçisi olduğunu ve asgari ücretten düşük ücret aldığını'' söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz'' dedi. Başka bir vatandaşın ise ''Kişi başı gelir 10 bin dolar diyorlar. Bizim cebimizde hiçbir şey yok'' demesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''O onların 10 bin doları'' dedi. Bir kadının 12 Haziran'daki seçimi hatırlatması üzerine de Kılıçdaroğlu, ''13 Haziran kurtuluşumuz olacak'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun yanına kucağında küçük bir çocukla gelen bir vatandaş ise Kılıçdaroğlu'na ''Bu çocuğun geleceği size bağlı'' diye seslendi. Kılıçdaroğlu da ''Hepimizin geleceği için çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.