-KILIÇDAROĞLU: 12 HAZİRANDA GÜNEŞİ DOĞURMAYA VAR MIYIZ? ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''12 Haziran'da ampulü söndürüp, güneşi doğurmaya var mıyız? Bunun için yola çıktık'' dedi. Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar Atatürk Spor Salonu'nda partililerle buluştu. Burada yaptığı konuşmada Afyonkarahisar'ın Kurtuluş Savaşı'nın sembolü olan illerden biri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP'nin gönlünde Afyon'un ayrı bir yeri ve önemi olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, ''Eğer bir el, yere düşmüş bir asker, elinde bayrağı tutuyor ve indirmiyorsa o bayrağı tutan Afyon'un elidir. Şimdi yeni bir mücadeleyi başlatıyoruz. Bu mücadele insan hakları, özgürlükler, demokrasi mücadelesidir. Bu mücadele bir tek çocuğun bile yatağa aç girmediği Türkiye'nin mücadelesidir'' diye konuştu. İktidarın 8 yıldır ülkeyi yönettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''İşçisi, sanayicisi, esnafı, memuru, taciri memnun mu? O zaman bu düzenden kim memnun? Bu düzenden Recep Bey ve yandaşları memnun. Size söz veriyorum kul hakkı yiyen kim olursa olsun, hesabını sormak benim boynumun borcudur. Bizim kitabımızda önce vatandaşı düşünmek var. Vatandaş zengin olacak'' dedi. Kılıçdaroğlu, Afyon'un her geçen gün kan kaybettiğini, işsizliğin de arttığını belirterek, Afyonlu'ların tercihini yaptığını ancak bunun karşılığını alamadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Afyonlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne milletvekili verdi. Kepçeyle verdi ama AKP Afyon'un kepçeyle vermesine karşılık bir kaşık su bile vermedi. Milletvekili sayısı 7'den 5'e düştü. Niçin? Ama hakkını yemeyelim, Recep Bey bir şey yaptı, Afyon'daki icra dairelerinin sayısı 2'den 5'e çıktı. Başbakan geldiğinde bunu bir sorun. Ben buradan soruyorum, belki Ankara'dan beyefendinin kulakları duyar diye. Ama biliyoruz mikrofonla konuşurken duymazlar, telefonla konuşurken duyarlar. Onların kulakları büyük. Afyon'un kaymağını yedi. Afyon'u bitirdi. Recep Bey'e kaymak yok artık.'' Afyon'a bir hastane yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, kentin mermer zengini olmasına karşın bu hastanenin mermerlerinin Çin'den getirildiğini söyledi. İktidarlarında YÖK'ü kaldıracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, üniversiteleri bağımsız yapacaklarını söyledi. İktidarın 'Ülkeyi iyi yönetiyoruz' dediğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Madem iyi yönetiyorsunuz, yoksul sayısı 1 yılda 818 bin kişi arttı? Bunlar mı memleketi iyi yönetiyorlar? Memleket iyi yönetilse böyle olur mu? Memleket iyi yönetilse 12 milyon 715 bin yoksul mu olur? Kendileri zenginleşti, halk yoksullaştı'' diye konuştu. CHP iktidarında aile sigortası uygulamasını başlatacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yoksulluğu tarihe gömeceklerini savundu. Türkiye'de 9 milyon emekli olduğunu emeklilerin milli gelirden pay alamadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, iktidarlarında intibak yasasını çıkararak emeklilerin milli gelirden pay almalarını sağlayacaklarını söyledi. İktidar partisi temsilcilerinin kendilerine ''kaynağı nereden bulacaksınız'' diye sorduklarını belirten Kılıçdaroğlu, ''Kendine gelince para var. Yandaşa gelince para var. Damadına gelince para var. Fakir, fukaraya gelince efendim para yok. Halkın iktidarında para olacak ve biz yoksulluğu tarihe gömeceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, hükümetin ''Biz de fakir, fukaraya yardım ediyoruz'' dediğini anımsatarak, ''Makarna veriyormuş, bulgur veriyormuş. Verdiği makarna da makarna olsa, bulgur da bulgur olsa. Verdikleri kömür kömür olsa. Kömür dağıtırken bile 1 milyarın üzerinde yolsuzluk yaptılar. İnsan bari Allah'tan korkar. Allah'tan korkmuyorsan kuldan utan bari. Yoksula yardım yapılırken 1 milyar yolsuzluk yapılır mı?''diye konuştu. Kılıçdaroğlu, salondan atılan sloganlar üzerine, ''Biz de de bir 'mübarek' var. Mübarekleşiyorlar, baskı kuruyorlar toplumun üzerine. Gazeteler yazmayacak, televizyonlar söylemeyecek, kimse Recep Bey'i eleştirmeyecek, çünkü o dokunulmaz'' dedi. Geçmişte kim hangi partiye oy verirse versin tüm vatanseverleri CHP çatısı altında beklediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ''Ayağa kalkın korkmayın' dediğini anımsatarak, ''Yürekli olacağız. AKP'ye karşı yürekli olacağız. Doğruluktan yana mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunlar baskı kuruyorlar sanki biz korkacakmışız, sesimiz çıkmayacakmış gibi. Hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar halkın iktidarını kuracağız'' ifadesini kullandı.