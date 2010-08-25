-KILIÇDAROĞLU: 12 EYLÜLDE YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTERİM TUNCELİ (A.A) - 25.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Hayır' deyin barışın, kardeşliğin alın terinin, emeğin kutsallığı öne çıksın. 'Hayır' deyin, toplumsal mutabakatla, kardeşçe, doğudan batıya, güneyden kuzeye herkese özgürce genel affın yolu açılsın'' dedi. Kılıçdaroğlu, memleketi Tunceli'de Eski Kışla Meydanında düzenlenen mitingdeki konuşmasına, ''Sizin Kemalinizim, size geldim'' diyerek başladı. Konuşması öncesi ''Dersim seninle gurur duyuyor'' şeklinde sloganlar atılan Kılıçdaroğlu, ''Türkiye sizinle, Dersimle gurur duyacak'' yanıtını verdi. Başbakan'ın kendisine, ''Tunceliliyim diyemiyorsun'' dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Tunceli'deyim, Tunceliliyim, onur duyuyorum'' karşılığını verdi. Sözlerini, ''Biz insanız, ben Tunceliliyim, ben Tekirdağlıyım, ben Hakkariliyim, Yozgatlıyım, ben insanım, insan'' diye sürdüren Kılıçdaroğlu, ''Şimdi kalkmış soy tartışması başlatıyor. Biz 21. yüzyılda, Türkiye'de şiddet mantığına sahip bir başbakan istemiyoruz, çekilsin o koltuğundan. Beyefendi eline pergel cetvel alıp milletin soyunu sopunu öğrenecekmiş, kimsin sen, hangi yürekle söylüyorsun bunu?'' şeklinde konuştu. Siyasette yeni bir sayfa açtıklarını, halkla beraber bir yumruk gibi ülkenin çıkarlarını koruyacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, 12 Eylülde yapılacak referandumda ''hayır'' oyu verilmesini istedi. Kılıçdaroğlu, ''12 Eylülde sonuçları görünce Recep Beyin Ankara'da yüzünü görmek isterim'' dedi. Faili meçhul cinayetlere de değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Bize demokrasi dersi vermeye kalkan sayın Başbakan'a sormak isterim. Biz söyledik, 'yüzde 10 barajını indir, milletin iradesi parlamentoya tam yansısın' dedik, bize inanmadılar, şaka yapıyorsunuz dediler. Yasa teklifini verdik sesleri kesildi. Hani demokrattınız, hani milletin iradesinden söz ediyordun? Bir başka şey, burası da dahil, bu coğrafyada çok sayıda faili meçhul cinayetler işlendi, tüm faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için araştırma önergesi verdik, başka verenler de vardı. Onlara da evet dedik. Recep bey ve arkadaşları faili meçhul cinayetlerin araştırılmasına karşı çıktılar 'hayır' oyu verdiler. Size şikayet ediyorum, Türkiye'ye şikayet ediyorum, onları. Tüm faili meçhul cinayetler halkın iktidarında mutlaka aydınlatılacaktır.'' Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması gerektiğini gündeme taşıdıklarını anımsatan Kılıçdaroğlu, bu mahkemelerin bir hukuk devletine yakışmadığını söyledi. Konuşmasında Anayasa Değişikliğine de değinen Kılıçdaroğlu, hükümetin değişiklikte ''Kenan Evren'in bile cesaret edemediği'' bir çok düzenlemeyi getirdiğini savundu. ''Şeytan ayrıntıda gizlidir'' diyen Kılıçdaroğlu, ''CHP iktidarı ile her düşüncenin özgürce dile getirildiği, korkunun egemen olmadığı bir toplumu hep beraber yaratacağız, umudum sizsiniz, size güveniyorum'' diye konuştu. -GENEL AFFIN YOLU AÇILSIN- Hedeflerini hayallerini gerçekleştirmek için vatandaşa geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Size gönül bağı ile bağlıyım, size umut bağı ile bağlıyım. Destek verin, 12 Eylül anayasasına, 12 Eylülde 'hayır' deyin, Türkiye'nin önünü açılsın, değişimin, demokrasinin önü açılsın, 'hayır' deyin haramilerin iktidarını yıkın. Halkın iktidarını kuralım. 'Hayır' deyin barışın, kardeşliğin alın terinin emeğin kutsallığı öne çıksın. 'Hayır' deyin, toplumsal mutabakatla, kardeşçe, doğudan batıya, güneyden kuzeye herkese özgürce genel affın yolu açılsın. Biz samimi söylüyoruz, içten söylüyoruz, Recep Bey gibi camdan konuşmuyoruz, candan konuşuyoruz, barışın kardeşliğin adresi CHP olacaktır.'' Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından daha önce CHP'li olan ve partiden istifa eden bazı belediye başkanları ile eski milletvekillerine rozetlerini taktı. Kılıçdaroğlu'nun kente girişinde, ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu ile 2 kız kardeşi de parti otobüse bindi. Kılıçdaroğlu miting meydanına giderken, ''Tunceli'nin öz evladı, ''Dersim'in onuru bugün memleketinde'' şeklinde anonsa yapılırken, Kılıçdaroğlu otobüsten inerek, miting meydanına giden yolun bir bölümünü yürüyerek gitti. Kılıçdaroğlu, kalabalık nedeniyle güçlükle ilerledi. Kılıçdaroğlu, mitingin ardından meydanın yakınındaki Şaroğlu Otele geçerek, burada bir süre dinlendi ve kardeşleri ile görüştü.