-KILIÇDAROĞLU: ''12 EYLÜLDE ŞAMAR İNDİRECEĞİZ'' ESKİŞEHİR (A.A) - 16.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sandıkta oy kullanacak, 12 Eylülde bir şamar indireceğiz. Sonra seçimde ikinci şamarı indireceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Eskişehir'in Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Sözlerini, ''Türküde diyor ki, 'Göründü yalanın, talanın sonu'. Yalanın, talanın sonunu getirmeye hazır mısınız?'' diye başlayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi AK Parti'nin karanlığından el birliği ile çıkarmak için yola çıktıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, vatandaşın Ak Parti'ye ülkeyi yönetmek için iktidar gücü verdiğini ancak sorunlarına çare bulamadığını ifade ederek, şöyle devam etti: ''Recep beye soruyoruz: Helvayı yapmak üzere bu millet seni mutfağa soktu. Helvayı yaptın, bu millet helvayı yedi mi? Helvayı, akrabana, eşine dostuna, yandaşlarına, ihaleye fesat karıştıranlara verdin. Şimdi zamanı geldi. Recep beyi mutfaktan çıkaracağız. Bu mutfakta milletin alın teri var, tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Recep Bey gibiler o mutfağa yakışmıyor. Mutfaktan çıkaracağız, sokağa bırakacağız. Helvayı yaptı, millete ne kaldı? Boş tencere.'' -''TERÖRÜ ANCAK CHP ÖNLER'' Odunpazarı Meydanı'nı dolduranların arasında gençlerin ve kadınların yoğunluğunun kendisini sevindirdiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin umudunun gençlerde ve kadınlarda olduğunu söyledi. CHP'nin, köhneleşmiş siyaset anlayışını bir tarafa bıraktığını belirten Kılıçdaroğlu, kendilerini değil yurttaşı düşünen bir anlayış ile hareket ettiklerini söyledi. Konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderler ile yaptığı görüşmelere de değinen Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın görüşmelere ilişkin bugün açıklama yapacağının duyurulduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: ''Dün bizi ziyaret etti. Bugün bir açıklama yapacağını söyledi. Biz de bekledik. 'Belki bizi de tatmin eden bir açıklama yapar, yeni bir yol haritası çizer. Biz de terörü bitirecekse destek oluruz' dedik. Ama diyor ki Sayın Başbakan, 'İktidara geldiğimiz günden itibaren kararlı bir siyasi irade ortaya koyduk.' Sevsinler kararlılığını. Bunların kararlılığı hikaye. Madem kararlı bir irade ortaya koydun, açılımın adını üç kez değiştirdin, neden gelip duvara çarptın? Bunlar terörü önleyemezler. Terörü ancak CHP önler. Çünkü bizim kalbimizde insan sevgisi var. Bir de diyor ki 'Terörün bu hale gelmesinin nedeni doğru teşhis konulmaması'. Gözünü seveyim Sayın Başbakan bu ülkeyi sen yönetmiyor musun? 8 yıldır yönetiyorsun, teşhisi hala koyamadın. Daha teşhis koyamamışlar, 'doktor' diye geziyorlar. Bunlar teşhis de koyamazlar, tedavi de yapamazlar.'' -''YOLSUZLUKTAN BESLENENLER BİZDEN KORKSUN''- Başbakan Erdoğan'ın ekonomik krizin Türkiye'yi teğet geçtiğine ilişkin sözlerini de eleştiren Kılıçdaroğlu, krizin ve yansımalarının vatandaşı kalbinden vurduğunu savunarak, ''Sandıkta ekonomik krizi de, yolsuzluğu da, yoksulluğu da Recep beye hatırlatmak bizim temel görevimiz olacaktır'' dedi. Vatandaşlardan ''Halkçı bir iktidarı başa getirerek Anadolu ihtilalini hayata geçirmelerini'' isteyen Kılıçdaroğlu, AK Parti iktidarının dokunulmazlıkların arkasına saklanan bir iktidar olduğunuz ve bu iktidardan sandıkta kurtulunması gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, ''Sandıkta oy kullanacak, 12 Eylülde bir şamar indireceğiz. Sonra seçimde ikinci şamarı indireceğiz. Ondan sonra bu ülkede Deniz Feneri olayının olmadığı, yolsuzluğun, yoksulluğun, haksızlığın olmadığı bir ülke olacağız. Yalandan dolandan beslenenlerin bütün hortumlarını keseceğiz. Halkın iktidarında, halktan beslenen bir iktidar kuracağız. Yolsuzluktan beslenenler bizden korksunlar, onlardan hesap soracağız. Bunların bir sloganı vardı: 'Büyük Düşün Türkiye''. Türkçesi ne bunun biliyor musunuz? Büyük götürün. Büyük götürenlerden, bunlardan hesap soracağız'' diye konuştu.