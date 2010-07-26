-KILIÇDAROĞLU: 12 EYLÜLDE DERSLERİNİ VERELİM ORDU (A.A) - 26.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Kul hakkı yiyenlerden hesap sormanın zamanı, tarihi 12 Eylüldür. 12 Eylülde onlara derslerini verelim'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Ordu Cumhuriyet Meydanında düzenlediği mitingte vatandaşlara hitap etti. Hiçbir yerden talimat almayan halkın iktidarını kuracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Sizden yetki istiyoruz. Yetki verin, Tayyip Erdoğan ve yandaşlarından, kul hakkı yiyenlerden, ülkeyi sömürenlerden hesap soracağız'' diye konuştu. Ordu'yu ''fındığın başkenti'' olarak gören Kılıçdaroğlu, alandaki bir pankartı işaret ederek, ''(Fındık kurdu Erdoğan) diyorlar. Fındık dalda, kurdu Ankara'da, Recep Bey havuzlu villada'' diye seslendi. Fındığın Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ürünü olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ancak AK Parti iktidarının fındığı uluslararası tekellere peşkeş çektiğini ileri sürdü. Fındık alım taban fiyatının hala belli olmadığını, üreticinin alın terinin karşılığını alamadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Fiskobirliği, fındık üreticisini destekler, fiyatını verir. Alın terinin değerini verirsin mesele biter. Ama sizin gönlünüzde bu yatmıyor. Sizin gönlünüzde yatan 'Ben fındık üreticisinin alın terini nasıl hortumlarım? Nasıl malını götürürüm, nasıl yürütürüm?' Diyordu ya 'Ben yürütmenin başıyım.' Sen, yürütmenin başısın, ben onu çok iyi biliyorum. Fındığın başkentinden Ordu'dan size söz veriyorum; halkın iktidarında sağlıklı, düzgün çalışan bir fındık borsası kurulacaktır. Yapılmayanı yapacağız. Fındık üreticisinin alın terinin hakkını teslim edeceğiz. Okyanus ötesinden birinin talimatıyla değil, halkın gözyaşını, alın terini dinleyeceğiz biz.'' Yapacaklarını anlattığında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bunları nasıl gerçekleştireceğini sorduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, ''8 yıldır ülkeyi yönetiyorsun. Neyi, nasıl yapacağını bilmiyorsan niye o koltukta oturuyorsun? Recep Bey'e buradan Ordu Meydanından sesleniyorum; hortumları keseceksin, kendi cebini düşünmeyeceksin, milleti düşüneceksin, bak bakalım sorunlar nasıl çözülüyormuş'' dedi. -''DUBAİ ANLAŞMASI''- Başbakan Erdoğan'ın Adıyaman'da yaptığı konuşmada kendisini 'ihanetle' suçladığını ileri süren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kendisine söyledim; ihanetin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan git (Necmettin) Erbakan'a sor. Sen ona nasıl ihanet ettin? Ama madem ki ihanetten söz ettin, sen vatana ihanet ettin mi, etmedin mi önce onun cevabını ver bakalım. Belki hafızası yeterli olmayabilir. Recep Bey'e Ordu Meydanından hatırlatıyorum; Dubai'de Ali Babacan, attığı imza ile Türkiye'ye ihanet etti mi etmedi mi? Sen bir milyar dolara Türkiye'yi pazarlamaya kalkıyorsun, sonra kalkıp ihanetten bahsediyorsun. Sen ülkeye ihanet ettin, ülkeye... Recep Bey'e bir şey daha söylüyorum; Korkmuyorsan ihanetin belgesini açıkla. Niye gizliyorsun Dubai anlaşmasını... 1 milyar dolara ülke pazarlanır mı?'' -FINDIK BAHÇESİNE GİRDİ- Kılıçdaroğlu, Ordu'ya giderken Giresun'un Bulancak ilçesi Burunucu köyünde bir fındık bahçesine girerek ürün topladı. Burada gazetecilerin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, fındık taban fiyatının açıklanmamasını da eleştirdi ve ''Başbakan sağda solda konuşacağına, ağzını bozacağına, hakaret edeceğine, gelsin fındık fiyatını açıklasın'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Bulancak'ta vatandaşlara hitap etti. Burada yaptığı konuşmada Başbakan Erdoğan'ı sözünü tutmamakla suçlayarak, ''Söz verip tutmayana 'yalancı' derler. Onun yalanlarından ansiklopedi çıkaracağım'' dedi. Kılıçdaroğlu, Piraziz ve Gülyalı'yı da ziyaret etti.