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Politika

Kılıçdaroğlu: 1000 odalı sarayla alay sahibi olunur

Kılıçdaroğlu: Bin odanın daha döşenmesi var. İtalya’dan mobilya getirecekler göreceksiniz

15 Kasım 2014 18:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili eleştirilerini sürdürdü. CHP lideri "Bin odalı saray yapmakla itibar sahibi olunmaz, alay sahibi olunur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maliye Bakanlığı tarafından 1.3 milyar liraya mal olduğu açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Giresun'daki bölge toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hükümet üyelerinden gelen ve bu tür yapıların ülkenin itibarıyla ilgili olduğu yönündeki yorumlarını hedef aldı:

“Komşularımızın iç işlerine müdahale etmeyerek itibar kazanır Türkiye. Bin odalı saray yapmakla itibar sahibi olunmaz, alay sahibi olunur. İtibarsızlık sahibi olunur. Oturuyorsun, kendine bin odalı saray yapıyorsun. 1 milyar 370 milyon liraya. Daha bitmedi. Bin odanın daha döşenmesi var. İtalya’dan mobilya getirecekler göreceksiniz. Hindistan’dan mermer getirdiler. Sanki bizim ülkemizde mermer yok.”

Türkiye'de bütün insanların ülkenin yönetimiyle ilgili kaygı içinde olduğunu söyleyen CHP lideri, partisinin ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu belirtti. "Ama bunlar gibi yönetemeyiz" diyerek, hükümeti yolsuzluk yapmakla suçladı: 

“Diyorlar ki, CHP gelirse ülkeyi yönetemez. Kim söylüyorsa demokrasi inancı yok demektir. Hırsıza, yolsuzluğa prim veren kişi demektir. Namusla, ahlâkla, hesap vererek bu ülkeyi yöneteceğiz. Zenginleşerek değil, halkın zenginleşmesini sağlayarak bu ülkeyi yöneteceğiz.”

CHP lideri iktidarın hesap vermediğini ve zenginleştiğini savunarak, "Halk biraz daha yoksullaşıyor. Sosyal yardım alan aile sayısı her gün artıyor” diye konuştu. 

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