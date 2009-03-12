Kılıçdaroğlu: 1 Mayıs, Taksim’de kutlanmalı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs'ın özgürlük ortamında Taksim'de kutlanması gerektiğini bildirdi.





Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'yi ziyaret etti.



Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Çelebi ile gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, sendikaların en önemli yerel aktörlerden olduğuna dikkat çekti.



Ziyaretinde, DİSK'ten kendileri için destek istediğini, onlardan yana politika izleyeceklerini ifade ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, göreve gelmesi halinde taşeron işçiliği bitireceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerden başarıyla çıkması halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde taşeron işçi kalmayacağını dile getirerek, oradaki taşeron işçilere de her türlü güvenceyi vereceklerini, onların da toplu sözleşme ve sendikalı olma hakkına kavuşacaklarını kaydetti.



1 Mayıs konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, "İşçiler 1 Mayıs'ı özgürce kutlayacak, bunun sözünü veriyorum. Toplumumuz artık şiddet, baskı istemiyor. Toplumumuz işçisiyle, işvereniyle, çalışanıyla 1 Mayıs'ı özgürlük ortamında Taksim'de özgürce, insanca kutlamalı" şeklinde konuştu.



DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi de 29 Mart seçimlerinde İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Murat Karayalçın, İzmir'de Aziz Kocaoğlu, Eskişehir'de de Yılmaz Büyükerşen'i destekleyeceklerini daha önce açıkladıklarını hatırlattı.



Çelebi, DİSK'in Kılıçdaroğlu ile ilişkisinin yeni olmadığını, SSK Genel Müdürlüğü döneminden beri ilişki içinde olduklarını, meclis ve grup başkanvekilliği dönemlerinde yasaların görüşülmesi sırasında görüşlerini alan ve bunu kürsüde emek adına en iyi şekilde ifade eden bir kişi olduğunu anlattı.



29 Mart yerel seçimlerinin ayrı bir önemi olduğuna dikkati çeken Çelebi, ülkenin şu anda bir kaosun içinde bulunduğunu savundu. Çelebi, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sayın Başbakan, bu kaosu yönetemiyor ve krize ilişkin hiçbir önlem almıyor. Havlu atmıştır. Sayın Başbakan, medyaya kızıyor, işverenlere, işçilere, emeklilere, memurlara, halka kızıyor. Yani eleştiriyi hiçbir şekilde kabul etmiyor. 29 Mart seçimleri bu nedenle çok önemli. Taşeronlaşmaya karşı olduğu, daha şeffaf daha açık sosyal politikalar önerdiği için Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Bütün emekçi kesime İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adaylığı açısından Kılıçdaroğlu'nu destekleme çağrısında bulunduk."



İstanbul'da yaklaşık 65 bin işçinin taşeronda çalıştığını, bu işçilerin asgari ücret aldıklarını vurgulayan Çelebi, Kılıçdaroğlu'nun taşeronlaşmayı bitireceğine dair söz vermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.



“Uluslar arası sendikacılar da gelecek”



Süleyman Çelebi, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak istediklerini ifade ederek, "Daha önce verdiğimiz irade belli. 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak istiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yaptığımız üçlü danışma kurulunda iradeler ortaya konuldu" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in görüşmede 1 Mayıs'ın resmi tatil olması için Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yasa önergesi vereceğini söylediğini hatırlatan Çelebi, "Geçen yıl özgürce kutlayamadığımız, gaz bombaları altında yaşadığımız 1 Mayıs'ın etkin ve özgür kutlanması için uluslararası bütün sendikal hareketi Türkiye'ye davet ettik" şeklinde konuştu.



Çelebi, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ile Avrupa'daki bütün sendikal konfederasyonlar ve emekten yana sosyal demokrat gruplardan katılım olacağını belirtti.

