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Politika

Kılıçdaroğlu: 1 Kasım'da yetkiyi Saray'dan değil halktan alacağız

"Her gittiniz yerde söyleyin Davutoğlu, Saray için çalışır, Kılıçdaroğlu halk için çalışır"

09 Ekim 2015 17:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saray'dan hükümet kurmak için bize yetki vermediler. Sanıyorlar ki biz yetkiyi Saray'dan bekliyoruz. Yetkiyi Saray'dan değil halktan alacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun seçim bölgesi İzmir'de otobüsle kent turu ilçelerde mini mitinglere dönüştü. Balçova'da seçim otobüsüzerine çıkıp konuşan Kılıçdaroğlu, "Saray'dan hükümet kurmak için bize yetki vermediler. Sanıyorlar ki biz yetkiyi Saray'dan bekliyoruz. Yetkiyi Saray'dan değil halktan alacağız" dedi. AKP 'ye oy veren seçmenlere seslenen CHP lideri şunları söyledi:

"Eğer bir kişi anayasanın gereğini yapmazsa ana muhalefet partisine hükümeti kurma görevi vermezse, hukuku çiğnerse, ilk görev size düşer. Hukuku, insan haklarını savunuyorsanız AKP'ye bir kez daha oy vermeyin. CHP'yi iktidara taşıyın. Benim umudum sizsiniz. 1 Kasım'da sandığa gideceğiz. Güle oynaya gideceğiz. Bütün dengelerini bozan siyasal iktidara gerekli dersi vereceğiz. El birliği ile gönül birliği ile vereceğiz." 

 

“Şimdi hepsine 'olur' diyorlar"

 

Kılıçdaroğlu, daha sonra geçtiği Gaziemir'de ise yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

“Bunu gerçekleştirmenin yolu 1 Kasım'da sandığa gitmek. Sıradan seçimler değil bir kişiye yetki verildi. 'Hükümeti kur' dedi. Hükümeti kuramadı çünkü iradesi başka birinin elinin altındaydı. Bize yetki verilmedi. Biz yetkiyi Saray'dan değil halktan istiyoruz. Gaziemir'de bir çay içip, vatandaşla tokalaşacaktık. Bana çay ısmarlayan biri çıkar herhalde. Sizleri seviyorum, sizlere inanıyorum. Tek umudum bu ülkenin halkı. Tek umudum kadınlar, gençler emekçiler, esnafı, sanayicisi, işçisi. Herkesi huzurlu kılacak mutlu edecek bir Türkiye amaçlıyorum. Bunun için geziyoruz. Sandığa gidelim 13 yılda bu ülkeyi kabusa dönüştüren bu iktidara ders verelim. 'Emekliye iki maaş ikramiye vereceğiz. Asgari ücreti net bin 500 lira yapacağız, 800 bin taşerona kadro vereceğiz' dedik. 'Olmaz' dediler. Şimdi hepsine 'olur' diyor. Demek ki CHP sorunlara en iyi teşhisi koyan parti. Her gittiniz yerde söyleyin Davutoğlu, Saray için çalışır, Kılıçdaroğlu halk için çalışır."

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