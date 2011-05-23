-KILIÇDAROĞLU: 1 FABRİKA ÖZELLEŞTİRİLMEYECEK VAN (A.A) - 23.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sözüm var, Doğu ve Güneydoğu'da bir fabrika özelleştirilmeyecek, tamamı devletin olacak'' dedi. Özel uçakla Van'a gelen Kılıçdaroğlu, parti otobüsüyle miting alanına geldi. Kılıçdaroğlu Beşyol Meydanı'nda düzenlenen miting öncesi, CHP'ye katılan DSP İl Başkanı Cahit Akbaş ile ilçe yönetimine parti rozetini taktı. Daha sonra halka hitap eden Kılıçdaroğlu, devletin resmi rakamlarına göre, resmi kayıtlarda yoksul sayısının 12 milyon 715 bin kişi olduğunu ifade ederek, ''Resmi olmayan kaydı da dikkate alırsak, 15 milyon 600 bin kişi. 15 milyon 600 bin kişinin hesabını yaptık. Nasıl olur da biz aile sigortasını getiririz? Nasıl olur da aile sigortasını uygulamaya koyarız ve yoksulluğu tarihe gömeriz? 2.5 yaşındaki Kübra açlıktan ölmez ve Diyarbakır'da bir kadın 4 çocuğuna sabah kahvaltısı veremediği için intihar etmez. Denizli'de bir çocuk hastanenin bahçesine konup 'ben bu çocuğa bakamıyorum' diye bir anne feryat etmez. Bizim derdimiz bu.'' Aile sigortası hakkında bilgi veren Kılıçdaroğlu, ''Allah aşkına 100 liradan 2 lirayı yoksula ayırdığınız zaman bunun kaynağı sorulur mu? Bunun kaynağı sorulduğu zaman, ben de söz veriyorum, bizi iktidar yapın AKP Genel Merkezine bağlanalım. Hortumları keseceğiz, siz hortumun ne olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Burada bir bakanınız vardı değil mi, ne oldu? Yakınları ne oldu, köşeyi döndü değil mi? Ben merak ediyorum, bu bakan madem Vanlı, madem Vanlılar çok seviyor. Neden başka yerden adayı oluyor? Neden Van'dan milletvekili adayı değil? Niye kaçıyor, niye korkuyor?'' diye konuştu. -''BİZİM BİR TÜRKÜMÜZ VAR; ARADIK HEP ÇEPLERİNİ...''- Bu memlekette artık yoksulluğun olmayacağını, yoksulluğun teşhir edilmeyeceğini, sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Onları bu ülkenin onurlu bir bireyi haline getireceğiz. Van'ı çok iyi biliyorum, çok göç aldığını biliyorum. Van'da çok sayıda ailenin yoksul olduğunu da biliyorum. Bu, bizim kaderimiz mi? Elalem köşeyi dönerken, vatandaş neden yoksul olsun. 'Türkiye büyüdü' diyorlar, Allah aşkına Türkiye büyüdüyse, Van neden küçülüyor, neden fabrikalar kapanıyor?'' dedi. Miting alanındaki vatandaşlara üç kez ''Van'da işsizlik var mı?'' sorusunu soran ve ''var'' yanıtını alan Kılıçdaroğlu, ''Niye 3 kez soruyorum. Ankara'dan Recep Bey duyar da Van'da işsizlik olduğunu, gençlerin işsiz olduğunu, gençlerin geçinemediğini, aş iş peşinde koştuğunu duyar da önlem alır. Önlem alır mı? Ben de biliyorum ki önlem almaz. Bizim bir türkümüz var: Aradık hep ceplerini, her taraftan para çıktı. Onların ki öyle. Vatandaşın cebinde para var mı? Bir evde işsiz varsa o evde huzur olmaz. Bir evde akşam tencere kaynamazsa, o evde huzur olmaz. Bir evde, evin beyi akşam eve alın teriyle kazandığı ekmeği getirmezse o evde huzur olmaz'' diye konuştu. -''İNCİDE PIRLANTADA VERGİ YOK, KEFEN BEZİNDE VAR''- Van'ın eski halini bildiğini, 'Doğu'nun incisi' denildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Benim bildiğim Vanlı erkekler, centilmendir, temiz yürekli, insan sevgisi olan centilmen erkeklerdir. Sevgili beyler, sizden bir istirhamım var. Akşam eve giderken kuyumcuya uğrayın. Eşinize bir inci ya da pırlanta yüzük alın. Alabilir misiniz? Bunu neden söyledim biliyor musunuz? İncide de pırlantada da vergi yok, kefen bezinde vergi var. İncide pırlantada vergi yok, içtiğimiz suda vergi var. İncide, pırlantada vergi yok, bindiğimiz otobüste vergi var. Bu adalet mi? Benim doğru söylemediğimi söylüyorlarsa, çıkıp söylesinler. Ben onları çok iyi biliyorum, onların maskesini indireceğim, bu kardeşinizin görevi o. Bu ülkeye temiz siyaseti, namuslu siyaseti getireceğim.'' Çocukluğunun Van'da geçtiğini, yörenin bereketli yaylaları, meraları, güzel insanları, çalışkan insanları, taşı sıktığı zaman suyunu çıkaracak insanları bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Bunlar varken, neden ithal kurbanlık koyun gelir, neden dışarıdan angus gelir? Bunun hesabını soran sadece bu kardeşiniz. Sizin adınıza soruyor. Bu ülkenin üreticisi, çiftçisi için soruyorum. Dışarıdan getireceğine neden çiftçiye destek vermiyorsun?'' dedi. Aile sigortası geldiği zaman yeşil kartın iptal olacağı yönündeki bilgilerin yanlış olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Bu kocaman bir yalan. Yeşilkart sağlık sigortasıdır, öbürü aile sigortasıdır. Adı üstünde aile sigortası. Aile sigortasının olduğu her yerde, yeşilkart da olacak, sağlık sigortası da olacak. O iptal edilmiyor'' diye konuştu. -''BİR FABRİKA ÖZELLEŞTİRİLMEYECEK''- Van'ın Erciş ilçesindeki şeker fabrikasına da değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Erciş'te şeker fabrikası var, seçimden sonra satılacak. Eğer diyorsanız ki 'bu fabrika burada fazladır, gerek yoktur, ihtiyaç yoktur, o da satılsın', diyorsanız, eyvallah. Oyunuzu gidin AKP'ye verin, hiç itirazım yok ama 'şeker fabrikası lazım, çiftçi pancar üretsin, insanlar çalışsın, emek versin' diyorsanız, sırtınızı AKP'ye dönün karşınızda CHP'yi göreceksiniz. Yeni CHP, hepinizi oraya bekliyoruz. Sözüm var: Doğu ve Güneydoğu'da bir fabrika özelleştirilmeyecek, tamamı devletin olacak, tamamın da insanlar çalışacak. İşsizliği bitireceğiz. Benim sözüm var: Doğu ve Güneydoğu'ya teşvik vereceğiz, sıfır faizli kredi vereceğiz. Gelmezse, devlet gelecek doğrudan burada yatırım yapacak, istihdam yaratacak. Eğer bu ülkenin insanı bizim insanımızsa, birin gelip yatırım yapması lazım. Ya özel sektör ya da devlet yapacak.''