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Politika

Kılıçdaroğlu: Sorumluluklarını ihmal edenler, tarihe hesap veremezler

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti

07 Mart 2013 20:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı görüşme sona erdi. Kılıçdaroğlu, 45 dakika süren görüşmeden ayrılırken, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

 

'Görevlerimizi yerine getirmeliyiz'

 

Milletin büyük kaygı içinde olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''Bu kritik dönem içinde hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletine karşı olan görevlerimizi eksiksiz olarak yerine getirmeliyiz. Çünkü böyle bir dönemde kendi sorumluluklarını ihmal edenler, tarihe hesap veremezler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin binlerce yıllık birikimle zenginleşmiş aklı ve milletin derin irfanını acilen ve yeniden devreye sokmak mecburiyetindeyiz.''
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklayabileceğini kaydetti.

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