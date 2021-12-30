Kılıçaroğlu, avukat Ahmet Nazif Yücel'i 'danışman' olarak görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 yaşındaki avukat Ahmet Nazif Yücel'i "Genel Başkan Danışmanı" olarak görevlendirdi.

Ahmet Nazif Yücel kimdir?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilen Ahmet Nazif Yücel, 1993 yılında Kayseri'de doğdu. 18 yaşında CHP'ye üye olarak Gençlik Kollarına katılan Yücel, partisinin birçok kademesinde görev aldı, Kayseri’den CHP Kurultay Delegeliğine seçildi.

CHP Genel Merkezi Hukuk Biriminde yaklaşık iki yıl boyunca avukatlık yapan Yücel, CHP’nin Irak, Suriye ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği saha çalışmalarında bulundu. Ahmet Nazif Yücel, Halkçı Gençlik Dernekleri’nin Genel Sözcülüğü, Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun İç Anadolu Sorumluluğu’nu yaptı. Yücel, halen Genç Aydınlar Platformu’nun Disiplin Kurulu Üyeliğini sürdürüyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ahmet Nazif Yücel, halen Hacettepe Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde de lisans eğitimine devam ediyor.