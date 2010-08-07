-KILIÇ YİNELEDİ: ''ERKEN SEÇİM YOK'' TBMM (A.A) - 08.07.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, anayasa değişikliğine ilişkin referandumun beraberinde erken seçimi getirmeyeceğini belirterek, ''Ne Anayasa Mahkemesinin kararı ne referandum süreci, iktidarı seçim tarihini gözden geçirmeye mecbur bırakacaktır'' dedi. Kılıç, Anayasa Mahkemesinin, anayasa değişikliği paketine ilişkin kararına yönelik TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesinin, verdiği kararla ''hukuku ihlal ettiğini, anayasayı çiğneyip geçtiğini'' ifade eden Kılıç, Mahkemenin Anayasanın 148. maddesine göre, şekil denetimi dışında, esastan denetim yapma yetkisinin bulunmadığını anımsattı. Suat Kılıç, Anayasa Mahkemesinin, halk oyuna henüz sunulmamış bir anayasa değişikliği paketini, iptal başvurusu noktasında kabul etmesinin ve şekil denetimini aşarak esasa girmesinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. -''YANLIŞ KARARIN ALTINA İMZA''- Anayasa Mahkemesinin, ''onaylanması mümkün olmayan yanlış bir kararın altına imzasını koyduğunu'' savunan Kılıç, ''Bizim beklentimiz, başlangıçta bu başvuruyu kabul etmemesi noktasındaydı. Kabul ettikten sonra da kesinlikle şekil denetiminin dışına çıkmama beklentimiz vardı ama maalesef Anayasa Mahkemesi, demokrasi ve hukuk diyen çevrelerin beklentilerine cevap verememiştir. Anayasa Mahkemesinin müdahalesiyle bile olsa, anayasa değişiklikleri reform olma niteliğini korumaktadır'' diye konuştu. Kılıç, değişikliğin referanduma götürüleceğini, AK Parti'nin, referandumda ''evet'' oylarının yüksek çıkması için olağanüstü gayretle çalışmalarını şekillendireceğini kaydetti. -''BOYKOT ÇAĞRILARINA KULAK ASMAYIN''- CHP, MHP ve BDP tabanına çağrıda bulunmak istediğini belirten Suat Kılıç, referandumda, ''CHP ve MHP'nin siyasal çıkar beklentilerine endekslenip, 'hayır' oyu kullanılamayacağını'' söyledi. Demokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü yönünde kendilerinin ve çocuklarının kaderini oylamak üzere referandumda sandık başına gideceklerini kaydeden Kılıç, vatandaşlardan, boykot çağrılarına kulak asmamalarını, ''hayır'' oyu kullanılması yönündeki beklentilere ''asla olumlu cevap vermemelerini'' istedi. Kılıç, Türkiye'nin özgürlük ihtiyacı demokrasi atılımının, ''CHP ve MHP'nin kısır siyasi çıkarlarına esir edilmemesi gerektiği'' görüşünü dile getirdi. -''ERKEN SEÇİM''- Muhalefetin erken seçim çağrısına da cevap veren Kılıç, ''erken seçimin kesinlikle olmayacağını'' bildirdi. Kılıç, ''Referandum, 'AK Parti'ye evet, hayır' referandumu olmayacak; çetelerle birlikte yaşamaya 'evet' mi, 'hayır' mı referandumu olacak. Bu referandum, beraberinde erken seçim getirmeyecektir. Seçimler, 17 Temmuz 2011'de yapılacaktır. Ne Anayasa Mahkemesinin kararı ne referandum süreci, iktidarı seçim tarihini gözden geçirmeye mecbur bırakacaktır'' diye konuştu.