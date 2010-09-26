-KILIÇ: ÜNİTER YAPIMIZ MUHAFAZA EDİLECEK SAMSUN (A.A) - 26.09.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, ''Bundan sonra bu ülkede bölünmekten değil, birlikte büyümekten bahsetmeye mecburuz. Türkiye bölünmeyecek, Türkiye parçalanmayacak, Türkiye'de demokratik özerklik olmayacak, Türkiye federasyonlarla yönetilmeyecek, üniter yapımız muhafaza edilecek. Kötü rüya görenlerin iyi işler yapabilmesi mümkün değildir. Bu ülkenin geleceğini, çocuklarımızın kaderini, karanlık hünerlerden, kabuslardan bahsedenlere bırakamayız'' dedi. Samsun'da bir araya gelen 106 sivil toplum kuruluşunca oluşturulan 1. Sınıf Demokrasi İçin Evet Platformu tarafından Samsun Tenis Kulübü'ndeki kahvaltı programına katılan Kılıç, çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Halk oylaması öncesi pekçok sivil toplum örgütünün sorumluluk almaktan kaçındığını anlatan Kılıç, inisiyatif üstlenen, daha nitelikli daha kaliteli daha özgürlükçü bir demokrasi için ileriye adım atılmasına açık yüreklilikle 'evet' diyen platform üyelerine teşekkür etti. Anayasa değişikliğiyle Türkiye'de hukuk dışına çıkılmasının önüne geçilmesinin sağlanacağını da belirten Kılıç, şunları kaydetti: ''Buna rağmen, bu anayasaya 'hayır' diyebildiklerine göre bazı kaygıları, bazı korkuları olduğu anlaşılıyor. O korkuları anlamak, bakış açılarını iyileştirmek ve olumluya çevirmek bizim boynumuzun borcudur. 'Evet' diyenlerin yanında hayır diyenlerin de iradesini analiz etmeye, algılamaya mecburuz, buna mahkumuz. Çünkü, Türkiye'nin aydınlık geleceğine, Türkiye'nin hukuk içindeki demokratik geleceğine, Türkiye'nin güçlü yarınlarına 'sadece bu anayasaya evet oyu verenlerle yürüyelim' diyemeyiz. Hayır oyu verenlerinde algılarını yönetmeye mecburuz.'' -''SÖZ KONUSU VATANSA...''- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Söz konusu vatansa gerisi teferruattır'' vecizesini anımsatan Kılıç, ''Biz O'nun sözünü kullandığımız zaman, çarpıtarak kullanmayız. Olması gereken yerde, katettiği anlamda, orijinal içeriğinde adam gibi kullanırız. Hani birileri kalkıp da 'bu anayasaya evet oyu verenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindedir' diyebiliyor ya yazıklar olsun. Bu anayasaya evet oyu veren, yüreğini ortaya koyan, kimseden çekinmeyen, demokrasi yolunda korkuyla adım atılmayacağını bilen şu topluluğun içinde gaflet içinde olan bir kişi yok, delalet içinde olan bir kişi yok, hele hıyanet içinde olan hiç bir kişi yok ama bu sözlerin sahibi, evet gaflet içindedir, evet dalalet içindedir. Onun için saçmalamaktadır. Onun için Gazi'nin sözünü bile çarpıtarak kullanmaktadır ama yeniden bizim kullandığımız cümleye bakacak olursak, söz konusu vatansa geresi teferruattır. Partiler de teferruattır, dünya görüşleri, ideolojiler teferruattır söz konusu vatansa. Biz bu anayasaya böyle baktık. Bu anayasaya evet oyu veren yüzde 58, evet oyunu böyle verdi. Samsun'daki yüzde 67, evet oyunu böyle verdi'' diye konuştu. Kılıç, ''Sövene dilsiz, dövene elsiz gerek'' diyerek hareket etiklerini de vurgulayarak şunları kaydetti: ''Referanduma kadar binlerce hakaret edenlere 'artık referandum sona erdi' diyorum. En azından 12 Eylülden sonra hakaretlerine bir son vermeleri gerekir. Ne olur hakaret etmeyin, ne olur küfretmeyin, ne olun incitmeyin, muhalefete söylüyorum. Ha biz kendi kartımızı açtık. Bizim şiarımız bu süreçte incinsen de incitmedir. Artık referandum bitti. 'Artık evet oylarıyla Türkiye karanlık bir tünele girmiştir' demek bir siyasi parti liderlerine yakışmaz. Bu yalanlardan, bu yanlışlardan, bu kara propagandalardan medet ummak, artık hiç bir siyasi partiyi olduğu yerden bir adım ileri taşımaz.''