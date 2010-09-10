-KILIÇ: TANKIN ÖNÜNE YOLU GÖSTERMEK İÇİN ÇIKAR SAMSUN (A.A) - 10.09.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, ''Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ya, 'Darbe olursa tankların önüne ben çıkarım' diyor. Tankın önüne çıkar ama niye çıkar biliyor musunuz? Yolu göstermek için çıkar. Bunların demokratlığı bu kadar'' dedi. Referandum çalışmaları kapsamında Vezirköprü ilçesini ziyaret eden Kılıç, Kültür Merkezi'nde ve Vezirköprü Belediyesi Büyük Park'ta vatandaşlarla bayramlaştı. Her iki yerde de kalabalık topluluğa hitap eden Kılıç, ''(Evet) diyeceksiniz çünkü bütün Türkiye 'evet' diyor. Bunun farkındayız. Önce bir 'hayır cephesine' bakalım. CHP yeni anayasaya 'hayır' diyor, Türkiye Komünist Partisi, Doğu Perinçek'in İşçi Partisi, PKK'nın yanında yürüyen Barış ve Demokrasi Partisi yeni anayasaya 'hayır' diyor. Benim anlamadığım bu kadar şerrin yanında MHP'nin ne işi var. MHP de yeni anayasaya 'hayır' diyor. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şunu sorduk: AK Parti'ye kendini yakın hissetmedin de CHP'ye mi kendini yakın gördün. AK Parti ile yakınlaşmadın da TKP ile yakınlaştın? El insaf'' diye konuştu. Bir iktidarın hem yol hem de yolsuzluk yapamayacağını söyleyen Kılıç, 80 yılda bütün hükümetlerin yaptığı duble yolların uzunluğunun 6 bin kilometre, AK Parti hükümetinin 8 yılda yaptığı duble yolların uzunluğunun ise 12 bin kilometre olduğunu vurguladı. Kılıç, şöyle devam etti: ''Farkı görüyorsunuz. Bir hükümet ya yol yapar ya yolsuzluk yapar. AK Parti Hükümeti 8 yılda 12 bin kilometre duble yol yaptı, bu yolsuzluk yapmadık demektir. Bizden öncekiler yolsuzluk yaptı. Biz yol yaptığımıza göre bizden öncekiler duble yolsuzluk yaptı, katmerli yolsuzluk yaptı'' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, Vezirköprü'nün ardından Havza ilçesinde Akıllı Park yanındaki Kevser Cami önünde vatandaşlarla bayramlaştı. Sanatçıların yeni anayasaya verdiği desteği anımsatan Kılıç, şunları kaydetti: ''Metin Şentürk ne diyor biliyor musunuz? 3 yaşında iki gözünü de kaybetti. Allah bize bahşettiğini ondan 3 yaşında aldı. İki gözü de görmüyor. Diyor ki, 'Bir adamın iki gözü kör olsa vallahi bu Anayasaya gene de evet oyu verir.' Siz meseleyi anladınız ama Kılıçdaroğlu meseleyi anlamadı, anlamaz. Niye anlamaz biliyor musunuz ? Bunlar milletin gittiği yoldan gitmezler, bunlar arka yollardan dolanır giderler. Rahmetli Menderes'i iş başından indiremeyince, sandıkta onu yenemeyince, yiğit adamın bileğini bükemeyince tankların üstünde geldiler, Menderes'i ipe götürdüler. İçimizde hala Menderes'in boğazına yağlı urganın geçirildiği günü unutmayanlar var. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ya, 'Darbe olursa tankların önüne ben çıkarım' diyor. Tankın önüne çıkar ama niye çıkar biliyor musunuz ? Yolu göstermek için çıkar. Bunların demokratlığı bu kadar. Bunlarda demokratlık yok. Bunlar siyaseti millete yapmıyor, sizin 'evet' çığlığınızı Kılıçdaroğlu duymaz. Çünkü Samsun'da başka Tunceli'de başka konuşur.''