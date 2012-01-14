-Kılıç: ''Seni unutmayacağız ordinaryüs'' ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Fenerbahçe'nin ve milli takımın efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Kılıç, mesajında şunları kaydetti: ''Türk futbolunun ve milli takımımızın efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Türkiye'yi, İtalya, Fransa gibi ülkelerde de başarıyla temsil eden Lefter, futboldaki yetenekleri sebebiyle 'Ordinaryüs' sıfatı yakıştırılan efsane bir isimdi. Başta Fenerbahçe camiası olmak üzere milletimizin başı sağolsun. Kederli ailesine sabırlar diliyorum. Seni unutmayacağız ordinaryüs. Ruhun şad olsun.''