-KILIÇ: ''RAHŞAN AFFINDAN SONRA YARGITAY AFFI''' TBMM (A.A) - 14.01.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, CMK'nın 102. maddesinden dolayı yapılan tahliyelere ilişkin, ''Maalesef Rahşan affından sonra Yargıtayın atmış olduğu bu adım, zihinlerde, 'Yargıtay affı' olarak yerini almış olacak'' dedi. Gazetecilerin, CMK'nın 102. maddesinin yürürlüğe girmesinin ardından yapılan tahliyelerle ilgili sorularını yanıtlayan Kılıç, Türkiye'de tek bir Yargıtay bulunduğunu ve bu kurumun herkesin Yargıtayı olduğunu belirterek, yapılan yanlışların, Yargıtayı anlamsız kılmayacağını, yalnızca yanlışları gözönüne getireceğini söyledi. Tahliyeleri hukuka uygun bulmadığını, bunların, Yargıtayın yanlış kararları olduğunu ifade eden Kılıç, ''Nitekim Yargıtayın 6. ceza dairesinden bir tek tahliye kararının verilmemiş olması, 5. Ceza Dairesi Üyesi Nihat Ömeroğlu'nun aylar öncesinden, bir makalesi ile Yargıtay Başkanlığını bu konuda uyarmış olması, Yargıtayın yaptığı işin, hukuken dayanaksız ve yanlış bir iş olduğunu ortaya koymaktadır. Maalesef Rahşan affından sonra Yargıtayın atmış olduğu bu adım, zihinlerde, 'Yargıtay affı' olarak yerini almış olacak'' diye konuştu. Yargıtayın daha önce harekete geçmesi, kritik dosyaları öne çekip karara bağlaması gerektiğini söyleyen Kılıç, bugüne kadar beklenmiş olmasının, bugün harekete geçiliyor olmasının, geç kalınmışlığın işareti olduğunu dile getirdi. -''6.5 SENE YETERLİ BİR SÜREYDİ''- Kılıç, ''Hükümet yaşanacak bu kaosu öngörüp tedbir alamaz mıydı'' sorusu üzerine, ''Hükümet ve TBMM durumu görmüştür. 2004 yılında çıkan kanun, 2005 yılında uygulanması gerekirken, önce 3 yıl ertelenmek suretiyle 2008 yılına ötelenmiştir. Yargıtayın gereken işlemleri yapmadığı, hazırlıklarını tamamlamadığı görülünce, aynı kanun 3 yıl daha ötelenerek 1 Ocak 2011 tarihine ertelenmiştir. Yani TBMM'nin kabul ettiği kanun, üzerinden 6.5 yıl geçtikten sonra yürürlüğe girmiştir'' dedi.