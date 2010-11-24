-KILIÇ: MECLİS GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRDİK ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki istişare toplantısında normal meclis gündeminin değerlendirmesinin yapıldığını söyledi. Kılıç, AK Parti Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantının rutin bir toplantı olduğunu ifade eden Kılıç, ''Meclis gündemini değerlendirdik. Kapalı grup için mecliste yeterince zaman yoktu. Onun dışında ekstra bir şey söz konusu değil. Rutin bir çalışma'' dedi. Kılıç, bir gazetecinin ''Seçimden önce AK Parti'nin yüzde 60'ı değişecek şeklinde bazı gazetelerde iddialar var. Bu gündeme geldi mi'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Doğrusu milletvekillerinin ikbali üzerinde ya da TBMM seçimleri üzerinde bu tarz spekülatif yorumlar yapmak son derece yanlış. Seçimlere 6 ay var. Ortada listelerle ilgili bir çalışma yok henüz. Belirlenmiş bir seçim takvimi de yok. Bu yorumlar son derece yanlış, gereksiz yorumlardır.''