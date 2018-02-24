'Kılıç-Kalkan' halk oyunu gençlerle hayat buluyor

Enver Fatih TIKIR- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- DÜNYANIN enstrümansız tek halk oyunu \'Kılıç- Kalkan\' geleneği gençlerle hayat buluyor. Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği\'nde 12 yaşın üzerinde pek çok genç, kılıç kalkan eğitimi alarak yurt içinde ve uluslararası etkinliklerde Türkiye\'yi temsil ediyor.

Bursa ile özdeşleşen, dünyada müzik enstrümanı kullanılmadan oynanan tek halk oyunu olma özelliğine sahip geleneksel kılıç kalkan oyununa Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği sahip çıkıyor. Dernek, oyuna ilgi duyan 12 yaş üzeri yaklaşık 50 gence eğitim veriyor. Okul çağındaki gençlere, eğitimlerini aksatmaması için haftada iki gün eğitim alıyor.

Bugüne kadar 5 kıtada yüzden fazla ülkede sergilenen oyun, katıldığı her organizasyondan ödül alarak Türkiye\'ye dönüyor. Kılıç Kalkan Evi\'nde sergilenen 3 dünya birinciliği ve 300\'den fazla ödüller ilgi görüyor.

Dernek başkanı Metin Dikerel (69), oyunun ortaya çıkışında tarihsel sürecin etkili olduğunu belirterek, \"1326 yılında Bursa fethedildiğinde o günün silahları kılıç ve kalkan. Kılıç kalkan, o günden beri oynanan bir halk oyunu haline gelmiştir. Geçmişte bu oyunun halkın hatim cemiyetleri, peştemal kutlamaları gibi etkinliklerde oynandığı rivayet ediliyor. Kılıç kalkan oyunu 1975\'te Bursa Büyükşehir Belediyesi şehir logosuna girmiş ve kentle özdeşleşmiştir\" dedi.

Derneğin ücretsiz eğitim verdiğini ifade eden Dikerel, \"Hiçbir ücret talep etmiyoruz, tamamen gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Ama gençlere çok şey vermenin gayreti içerisindeyiz. Bunu sadece bir halk oyunu olarak görmemek lazım. Bizde kahramanlık, cesaret, mertlik, barış, kısaca hayata karşı dik duruşun bir ifadesidir\" dedi.

\'YURT DIŞINDA İLGİ GÖRÜYOR\'

Kılıç kalkan oyununun yurt dışında da çok ilgi gördüğüne dikkat çeken Dikerel, \"Kılıç kalkan bir savaş oyunudur, cenk oyunu dansa dönüşmüştür. Sonunda da barışa ulaşır. Savaş oyunu olması sebebiyle enstrüman kullanılmamıştır. Müziksiz olarak başlamış ve yüzyıllardır müziksiz olarak devam etmektedir\" şeklinde konuştu.

Ailesiyle yaptığı bir gezi sırasında Kılıç Kalkan Evi\'ni ziyaret ettikten sonra eğitim almaya karar verdiğini belirten Mustafa Burak Çakır (17) ise \"Sosyal aktivite olarak kılıç kalkanı tercih etmemdeki en önemli etken tarihimizin etkilerini taşıyor olmasıydı. Bu çalışmaların bana başladığım günden beri çok fazla şey kattığını inanıyorum\" diye konuştu.

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