Kılıç Günü dizisi ile Türk televizyonlarında bir ilk yaşandı

T24 - ATV’de yayımlanmaya başlayan yeni dizi Kılıç Günü'nde Türk televizyonları için bir ilk yaşandı. Osman Sınav’ın yapımcılığını üstlendiği dizi eşcinsel sahneleri ile tartışma konusu oldu.







Kurtlar Vadisi dizisinin eski yapımcısı Osman Sınav’ın yeni dizisi Kılıç Günü’nün ilk bölümü dün yayımlandı ve eşcinsel bir çiftin konu alındığı sahneler izleyicileri şaşırttı. Kızıltan ailesinin gay olan oğlu Barış, erkek sevgilisi ile yatakta yarı çıplak sahnelendi.





Osman Sınav tepki yaratan sahneler için şunları söyledi: "Bu sahneleri provoke amaçlı kullanmadık. Böyle bir amacımız olsaydı daha önceden görselleri basına verirdik. Hikâyemizde Firavun'un sarayından bahsediyoruz. Firavun'un sarayında böyle şeyler vardır. Bunlar gerçektir. Karakter tanımlaması yapıyoruz. İyiliği, bütün güzelliğiyle gösterebilmek için karanlığı da bütün çıplaklığıyla göstermek lazım. Yoksa 'iyi' hissedilemez. Sığ kalır. Biz kimsenin cesaret edemediği şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Ahlâksızlık propagandası yapmıyor, aksine o tip insanların profilini sergiliyoruz. Bu kişiler ve ahlâksızlıklarını gösterebilmek için ahlak sınırları dışına çıkmadan bir şeyler yapmak zorundayız".





Eşcinsel karaktere hayat veren oyuncu Serdar Yeğin ise rolün ve toplumsal anlayışın kendisini tedirgin ettiğini ifade etti. Yeğin, “Bu rolün çok zor olduğunu biliyordum. ‘Toplum nasıl karşılayacak?’ sorusu hep aklımı kemirdi. Üstelik de yeni evlenmişken” diye konuştu.



