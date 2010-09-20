T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kılıç Günü dizisi ile Türk televizyonlarında bir ilk yaşandı

ATV’de yayımlanmaya başlayan yeni dizi Kılıç Günü'nde Türk televizyonları için bir ilk yaşandı. Osman Sınav’ın yapımcılığını üstle

20 Eylül 2010 03:00

T24 - ATV’de yayımlanmaya başlayan yeni dizi Kılıç Günü'nde Türk televizyonları için bir ilk yaşandı. Osman Sınav’ın yapımcılığını üstlendiği dizi eşcinsel sahneleri ile tartışma konusu oldu.


Kurtlar Vadisi dizisinin eski yapımcısı Osman Sınav’ın yeni dizisi Kılıç Günü’nün ilk bölümü dün yayımlandı ve eşcinsel bir çiftin konu alındığı sahneler izleyicileri şaşırttı. Kızıltan ailesinin gay olan oğlu Barış, erkek sevgilisi ile yatakta yarı çıplak sahnelendi.


Osman Sınav tepki yaratan sahneler için şunları söyledi: "Bu sahneleri provoke amaçlı kullanmadık. Böyle bir amacımız olsaydı daha önceden görselleri basına verirdik. Hikâyemizde Firavun'un sarayından bahsediyoruz. Firavun'un sarayında böyle şeyler vardır. Bunlar gerçektir. Karakter tanımlaması yapıyoruz. İyiliği, bütün güzelliğiyle gösterebilmek için karanlığı da bütün çıplaklığıyla göstermek lazım. Yoksa 'iyi' hissedilemez. Sığ kalır. Biz kimsenin cesaret edemediği şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Ahlâksızlık propagandası yapmıyor, aksine o tip insanların profilini sergiliyoruz. Bu kişiler ve ahlâksızlıklarını gösterebilmek için ahlak sınırları dışına çıkmadan bir şeyler yapmak zorundayız".


Eşcinsel karaktere hayat veren oyuncu Serdar Yeğin ise rolün ve toplumsal anlayışın kendisini tedirgin ettiğini ifade etti. Yeğin, “Bu rolün çok zor olduğunu biliyordum. ‘Toplum nasıl karşılayacak?’ sorusu hep aklımı kemirdi. Üstelik de yeni evlenmişken” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24