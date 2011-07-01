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Politika

KILIÇ: GÜNDEMDEKİ KONULARI GÖRÜŞMEDİK ANKARA (A.A)

01 Temmuz 2011 22:00

-KILIÇ: GÜNDEMDEKİ KONULARI GÖRÜŞMEDİK ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede gündemdeki konuları konuşmadıklarını söyledi. Polis Akademisinin 66'ncı dönem mezuniyet törenine katılan Kılıç, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Sayın Başbakan ile Hatip Dicle'nin durumunu mu görüştünüz?'' sorusuna Kılıç, ''Hayır. Gündemdeki konuları görüşmedik'' karşılığını verdi. ''Tutuklu vekillerin durumunu mu görüştünüz?'' sorusu üzerine de Kılıç, ''Hayır, hayır. Törenlerin ardından nezaket çayı içilir. O nedenle bir araya geldik'' dedi.

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