-KILIÇ: GÖREVE LAYIK OLACAĞIM TBMM (A.A) - 06.07.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Gerek gençlik politikaları, gerekse spor gündemi noktasında, Türkiye'nin gündeminde ne varsa bunların öncelikli gündemleri arasında yer alacağını'' söyledi. Kılıç, bakan olarak atanmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 61. Hükümet'te şahsına Gençlik ve Spor Bakanlığının tevdi edildiğini söyledi. Bu görevin beraberinde getirdiği sorumluluklar çerçevesinde millete layık olmak için olağanüstü bir gayret göstereceğini belirten Kılıç, geceli gündüzlü çalışmalarla milletin hizmet beklentilerine, her alanda olduğu gibi şahsına tevdi edilen görev sahasında da en ileri düzeyde hizmetler sağlamanın gayreti içinde olacağını ifade etti. Bakan Kılıç, şöyle konuştu: ''Süreç içerisinde Sayın Başbakanımızın duymuş olduğu güvene ve teveccühüne layık olmak üzere de çalışmalarımızı, Hükümetimizle koordineli bir şekilde en ileri düzeyde yürütmenin uğraşı içerisinde olacağız. Görevimizin ve 61. Cumhuriyet Hükümetinin, Türk milletine, Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere de ilgili tüm sektörlerdeki muhataplarımızın görevimiz boyunca milletimize hizmet yolculuğunda bize yardımcı olmalarını bekliyoruz.'' Suat Kılıç, ''Kabine listesi açıklanmadan adınız bu bakanlık için geçiyordu. Sizin için sürpriz oldu mu?'' sorusu üzerine, AK Parti'nin, kurumsallaşma sürecini tamamlayan bir parti olduğunu söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerek Başbakan gerekse AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla, ortaya koyduğu yönetim anlayışının ciddiyet içeren tutarlı bir yönetim anlayışı olduğunu anlatan Kılıç, şunları söyledi: ''Dolayısıyla AK Parti'de her şey belli bir disiplin ve intizam içerisinde gelişmektedir. Biz kamuoyunda yapılan yorumlara hiç kulak asmadık. Partimizin bize tevdi edeceği her göreve hazır olduğumuzu her zeminde ifade ve beyan ettik. Sayın Başbakanımızın da hangi sahada bize görev verirse versin, bize güven duyduğu sahada, başarılı olma gayreti içerisinde olduğumuzu her zaman, her zeminde ifade ettik. Dolayısıyla, öncesiyle sonrası arasında beklenti ya da sürpriz noktasında bir değerlendirme içerisinde olmayız. Şahsımıza tevdi edilen göreve ve bize duyulan itimada layık olmak için çalışacağız.'' -''SPORTİF BRANŞLARDAKİ BAŞARILARI ARTIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ''- Kılıç, ''Yeni bakan oldunuz ama yapmayı planladığınız ilk proje nedir?'' sorusunu yanıtlarken, Gençlik ve Spor Bakanlığının, yeni kararnameyle icracı bakanlık statüsüne kavuşturulduğunu belirtti. Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı: ''Dolayısıyla hem gençlik hem Türkiye'nin spor politikaları noktasında gündemimizde ne olursa, üzerimize düşen ne varsa, görev bilinci, ciddiyeti ve sorumluluğu içerisinde azami bir gayreti ortaya koyacağız. Gerek gençlik politikaları gerekse spor gündemi noktasında Türkiye'nin önünde, gündeminde ne varsa bunlar da bizim öncelikli gündemlerimiz arasında yer alacaktır. Biz de bu gündemleri hem yönetmeye hem Türkiye'nin spor altyapısına katkılar sağlamaya hem de Türkiye'nin tüm sportif branşlardaki başarılarını artırmaya yönelik olağanüstü bir çaba ve gayret içerisinde olacağız.'' Suat Kılıç, gündemdeki şike iddiaları ile ilgili bir soru üzerine ise ''Bu, bir hukuk konusudur. Detaylarına vakıf olduğumuzda, vakti zamanı geldiğinde açıklama yaparız'' dedi.