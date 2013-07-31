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Kılıç: Eylemci öğrencinin bursu kesilmeyecek

KYK'nın bu yılki burs başvuru şartlarına eylemlere katılmama şartı getirmesiyle başlayan tartışmaya Bakan Suat Kılıç da katıldı. Kılıç, 'eylem yapan öğrencilerin bursunu kesmeyeceğiz' dedi.

31 Temmuz 2013 16:19

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, "Spor Müsabakalarının Güvenliği Çalıştayı" öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Bakan Kılıç, Gezi Parkı eylemlerine katılan üniversite öğrencilerinin burslarının kesileceğine yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetmeliği'nde bir değişiklik yapılmadığını söyledi.
 
Kılıç, "Öyle bir düşüncemiz yok. Ama bir cin fikirlilik kime aittir onu bilmiyorum. Bu yönde bir gündemimiz olmadı Bu gündemi oluşturanlar oluşturdukları gündemin peşine takılıp gidebilir" dedi.
 

KYK, başvuru şartlarını değiştirmişti

 
Kredi ve Yurtlar Kurumu, burs ve kredi başvurularında aranan şartlarda bu yıl değişiklik yaparak, eylemlere katılan, duvarlara yazılar yazan ve resimler yapan, slogan atan öğrencileri burs ve kredi şartları kapsamının dışında bıraktı.
 
 
Değşiklik, şartnamede, şu şekilde yer alıyor:
 
"Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunan bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar vs. tüm kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere, özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını bulunduran öğrencilere kredi verilmez”
 
Bu madde önceki yıllarda da şartnamede bulunuyordu ancak parantez içinde detaylandırılan 'direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.' ibaresi yeni eklendi.

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