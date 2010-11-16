-KILIÇ: ÇOK VAHİM BİR İDDİA SAMSUN (A.A) - 16.11.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, ''(40 ülkücü milletvekilinin AK Parti'den MHP'ye geçeceği iddiası) iddia çok vahim bir iddia, deyim yerindeyse, 'aç tavuk kendini darı ambarında görür' atasözüne paralel bir iddia'' dedi. Kurban Bayramı için memleketi Samsun'a gelen Kılıç, önce Büyükşehir Belediyesi'ndeki bayramlaşmaya katıldı. Ardından İstiklal Caddesi'nde vatandaşlarla biraraya gelen Kılıç, vatandaşların bayramını kutladı. Kılıç, kendisiyle bayramlaşan çocuklara da harçlık dağıttı. Bu sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir soru üzerine, alacakların yapılandırılmasının, devlete borcu olanlar için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. ''Tüccarımız, sanayicimiz, esnafımız, işçimiz, memurumuz kamuya varolan borçlarının yapılandırılması noktasında son derece rahat bir döneme girmiş oldular'' diyen Kılıç, şöyle devam etti: ''Biz burada iki şeyi amaçladık, birincisi, devlet tahsil edilemeyen alacaklarının peşinden koşmaktan kurtulsun, ikincisi, tüccarımız, sanayicimiz, esnafımız, işçimiz, memurumuz, genel olarak vatandaşlarımız ödemekte zorluk çektikleri, ödeyemedikleri, faizleri katlanarak devam etmekte olan borçlarının faiz yükünden büyük ölçüde kurtularak, taksitler halinde ödeme imkanına kavuşabilsin. Bu anlamda 2011 yılı primler, vergiler ve aidatlar ile devlete olan birikmiş borçların yapılandırılması ile girilecek bir yıl olacaktır. Dolayısıyla 2011 yılı tüm sektörler için rahat nefes alınabilecek bir yıl olacaktır. Aynı zamanda 2011 yılı tüm sektörler için yeni fırsatların ayağımıza kadar geldiği bir yıl olacaktır. Benim bütün vatandaşlara tavsiyem TBMM'de bu kanun kabul edildikten sonra kanundan yararlanmak üzere ellerini çabuk tutmaları, aceleci davranmaları ve bu kanun hükümleri çerçevesinde borçlarını mutlak suretle yapılandırmalarıdır. Borçlarını yapılandırdıktan sonra da yeni borç taksitlerini de düzenli bir şekilde ödeyip, bu yükten kurtulmalarını kendilerine tavsiye ediyoruz. 31 Temmuz 2010 tarihine kadar kesinleşmiş olan alacaklar bu kanun kapsamında değerlendirilecektir. Dolayısıyla hükümetimiz çok geniş bir imkanı bütün sektörlerin ayağına kadar getirmiş bulunmaktadır. Fırsat bu fırsattır, devlete borcu olan herkes borçlarını yapılandırsın ve defterler sıfırlansın.'' -''İDDİA ÇOK VAHİM BİR İDDİA'' Bir başka gazetecinin MHP Genel Sekreteri Cinah Paçacı'nın, ''40 ülkücü milletvekilinin AK Parti'den MHP'ye geçeceği'' yönündeki sözlerini hatırlatması üzerine Kılıç, söz konusu iddiaların gerçekle bağdaşmadığını ifade etti. Siyasi partilerin yöneticileri konumunda bulunan isimlerin sözlerini tartarak söylemeleri gerektiğini belirten Kılıç, ''İddia çok vahim bir iddia. Deyim yerindeyse, 'aç tavuk kendini darı ambarında görür' atasözüne paralel bir iddia. Böyle bir şeyin vuku bulması, böyle bir şeyin gerçekleşmesi kesinlikle söz konusu bile değil. Şimdi baraj kaygısı taşıyanlar elbette ki bu kaygılarını bertaraf etmek üzere aslı astarı olmayan bir takım senaryoları gündeme getirmek isteyeceklerdir. Ama AK Parti en son anayasa değişiklikleri sırasında çok kuvvetli, çok sağlam bir sınav vermiştir, bu sınavdan AK Parti birlik, bütünlük içinde çıkmıştır. Öncesinde AK Parti Grubu Cumhurbaşkanlığı seçimini gerçekleştirmiştir. Yine Cumhurbaşkanlığı seçiminden de birlik ve beraberlik içinde yüzünün akıyla çıkmayı başarmıştır. Dolayısıyla bu iddialar siyasetçilere yakışmayan ve gerçekle de alakası olmayan iddialardır'' dedi.