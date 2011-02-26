-KILIÇ: CHP'Lİ BAŞKAN BASKI YAPIYOR SAMSUN (A.A) - 26.02.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, hükümetin Libya'daki 25 bin Türkün tahliyesi için seferber olduğunu belirterek, gemilerle Marmaris'e gelen vatandaşların otellerde konuk edilmemesi için CHP'li belediye başkanının baskı yaptığını iddia etti. Samsun'da ilçe ve partili belediye başkanlarıyla bir araya gelen Kılıç, yaptığı konuşmada, hükümetin çalışmalarıyla, milletin gönlünü kazandığını söyledi. Muhalefetin bu durumdan rahatsızlık duyduğunu belirten Kılıç, ''Sağlıkta, eğitimde, alt yapıda, üst yapıda söyleyebilecekleri bir laf yok, duble yollar konusunda laf edebileceği bir tek kelime yok. Sonuç olarak ne yapacak? Dedikodu üretecek, iftira atacak. Korku imparatorluğu yalanlarına sarılarak hükümeti yıpratacak'' dedi. Libya'da yaşananlar karşısında 25 bin Türk vatandaşının Türkiye'ye gelmek üzere havaalanı ve limanlara akın ettiğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti: ''Türkiye'yi dünya ayakta alkışlıyor. Öyle ki Türk uçak ve gemileri, İngiliz, Fransız, Amerikan vatandaşlarını da alarak Türkiye'ye getiriyor, buradan onları tekrar kendi ülkelerine iade ediyoruz. İngiltere'de hükümet, ağır eleştirilere maruz kalıyor. Türkiye, bu büyük kurtarma operasyonunu yaparken İngiliz hükümetinin harekete geçemediği için.'' Marmaris'in CHP'li belediye başkanının Libya'dan getirilen vatandaşların otellere konuk edilmemesi konusunda baskılar uyguladığını da öne süren Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şuna bakınız ki gemiler Marmaris'e geliyor, gelen gemilerden vatandaşlarımız karaya iniyor, otellere yerleşmeleri lazım. Marmaris'in CHP'li belediye başkanı otellere gemilerle gelenleri konuk etmeyin baskısı yapıyor ve vatandaşlarımızın geldiği yerde bir tek CHP yetkilisi yok. Ama Kılıçdaroğlu 'Hani Mübarek'e meydan okumuştun, Kaddafi'ye de meydan okusana' diye Ankara'dan bağırıyor. İşte bunların devlet idaresinden anladığı budur. 25 bin vatandaşımız var orada, istikrarsızlık, her türlü provokasyonun yaşanma ihtimali var ama Kemal Bey sağ olsun, bunu bile iç siyaset malzemesi haline getirebiliyor.'' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''Bizi bir sefer deneyin, beğenmezseniz ensemize şamarı yapıştırın gönderin'' sözlerini de değerlendiren Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti: ''Millet 1999-2002 arasında bunları zaten denedi. 3 Kasım 2002'de de ensenize şamarı yapıştırıp gönderdi. Denenmişi bu millet bir daha niye denesin? Kılıçdaroğlu, bol keseden atarken, güvendiği bir yer var o da Recep Tayyip Erdoğan hükümeti. Bu ülkede bu kaynağı tepe tepe kullanırım diye bunun hesabını yaptı ama vatandaşın kendisine sorduğu bir soru var henüz cevabını veremedi, adı Kemal, parayı bulacaksın tamam ama SSK'yı batırırken niye parayı bulamadın? O zaman adın Kemal değil miydi? Ali Kemal miydin o zaman? Bunun hesabı maalesef ortada yok.''