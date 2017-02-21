Kiler GYO, 47 rezidansı tek bir müşteriye sattı

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), İstanbul Sapphire'de 47 rezidans dairesini tek bir müşteriye, 90,5 milyon + KDV bedelle sattı.

BusinesHT'de yer alan habere göre, 2016 yılının Aralık ayı sonunda Nahit Kiler, Sapphire'in satış kararının sürdüğünü, yeni teklifleri beklediklerini söylemişti. Yaklaşık değer o tarihte 824,5 milyon TL olarak hesaplanıyordu, bugünkü kurdan 47 dairelik satışın karşılığı ise yaklaşık 328 milyon TL.

Diğer taraftan değerleme bedelinin 101,27 milyon dolar olduğu ancak toplu satış nedeniyle iskonto yapıldığı belirtiliyor.

Şirketten Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizin kamuya açıklanmış son finansal tablolarında stoklar ve diğer duran varlıklar hesabında 111,8 milyon TL kayıtlı değeri ile taşınan 47 adet İstanbul Sapphire rezidans dairesinin 90,59 milyon dolar +KDV bedel ile Mehrdad Safari' ye toplu satışı gerçekleştirilmiştir."