Kiğılı'dan enflasyonla mücadele programına destek açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, salı günü açıkladığı 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na bir destek de giyim firması Kiğılı'dan geldi. Kiğılı'dan yapılan açıklamada, 'mevcut yüzde 40'lık indirimin üzerine yüzde 10 daha indirim yapılacağı' belirtildi.

Kiğılı'dan yapılan açıklama şöyle:

"Günümüz hazır giyim sektörünün oluşmasına çok büyük katkı sağlamış markalardan biri olan Kiğılı, perakende sektörünü güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sektörün gelişmesi için yaptığı kampanyalarla yüksek kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla sunan Kiğılı, %40 indirime ek olarak sunduğu %10 indirim ile enflasyonla mücadeleye de destek oluyor. Enflasyonla Mücadeleye Destek Kampanyası, mağazaların yanı sıra kigili.com ve abdullah.kigili.com‘da da geçerli olacak."

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı açıklarken, "Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullanmıştı.