T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kiğılı: Merkez Bankası anketindeki 8.71 TL tahmini inandırıcı değil; ön sipariş için planlama yapamıyoruz

06 Mayıs 2021 15:57

Bloomberg HT’ye konuk olan Abdullah Kiğılı, hazır giyim sektörünün tam kapanma dönemini nasıl geçirdiğini değerlendirdi.

Tam kapanma sebebiyle iç piyasanın kötü durumda olduğunu belirten Kiğılı, haftalık çalışma süresinin 85’ten 36 saate indiğini kaydetti.

“Merkez Bankası’nın anketinde yıl sonu 8,71 tl Dolar/TL tahmini inandırıcı değil. Üretim için ön siparişlerin verilmesi gerekiyor, planlama yapamıyoruz” diyen Kiğılı, pandemi nedeniyle Avrupa’da birçok önemli markanın iflas noktasında olduğunu söyledi.

Abdullah Kiğılıdolarkapanma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24