Kiğılı: Merkez Bankası anketindeki 8.71 TL tahmini inandırıcı değil; ön sipariş için planlama yapamıyoruz

Bloomberg HT’ye konuk olan Abdullah Kiğılı, hazır giyim sektörünün tam kapanma dönemini nasıl geçirdiğini değerlendirdi.

Tam kapanma sebebiyle iç piyasanın kötü durumda olduğunu belirten Kiğılı, haftalık çalışma süresinin 85’ten 36 saate indiğini kaydetti.

“Merkez Bankası’nın anketinde yıl sonu 8,71 tl Dolar/TL tahmini inandırıcı değil. Üretim için ön siparişlerin verilmesi gerekiyor, planlama yapamıyoruz” diyen Kiğılı, pandemi nedeniyle Avrupa’da birçok önemli markanın iflas noktasında olduğunu söyledi.