Kiğılı: AKP ile Türkiye 50 yıl ileri gitti; Erdoğan'ın tarzını çok beğeniyorum; kombini çok iyi yapıyor

Giyim markası Kiğılı’nın sahibi Abdullah Kiğılı Erdoğan için çok olumlu bir değerlendirme yaptı. Kiğılı, AKP ile Türkiye’nin 50 yıl ileriye gittiğini savunarak, “Erdoğan Beyoğlu İlçe Başkanı’yken ben ANAP’ın il başkan yardımcılığını yapıyordum. O zamandan beri tanıyorum; ahde vefası çok olan bir lider” dedi.

Erdoğan’ın giyim tarzını da çok beğendiğini ifade eden Kiğılı, “Tarzını çok beğeniyorum. Özellikle son günlerde giydiği takım elbiseler, modayı yakından takip ettiğini de gösteriyor. Kravat seçimleri de çok zevkli. Kombini de çok iyi yapıyor. Çizgili takımları taşımak zordur. Ama Erdoğan çok iyi taşıyor. Uzun boylu ve fit oluşu da tabii etken buna” diye konuştu.

Türkiye’deki tekstil ve giyim şirketlerinin pandemiden Avrupa’dakiler kadar çok etkilenmediği görüşünü savunan Kiğılı şöyle dedi:

“Dünya zor bir dönemden geçiyor, buna rağmen giyim sektörümüz Avrupa’dan iyi durumda. Giyimde sırasıyla İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya gelir.Ş imdi çoğu firma iflas bayrağını çekti.Türkiye’deki hasar Avrupa’dan daha az. Pandemi sonrası Türkiye’yi ekonomik olarak kimse tutamaz. Ülkemizin önüçok açılacak. 51 ülkede 48 mağazam,117 satış noktası var. İtalya’da Mart’ta üç mağaza açacağım. Ben her zaman böyle süreçleri fırsata çeviririm."

"Hepimiz borç yapılandırması içindeyiz" demişti

Abdullah Kiğılı daha önce perakende sektörünün tamamının borç yapılandırması içinde olduğunu söylemiş, "Hepimiz borç yapılandırmasının içine girdik” demişti.