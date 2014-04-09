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Dünya
Deutsche Welle

Kiev'den eylemcilere ültimatom

Ukrayna’da taraflar geri adım atmaya yanaşmıyor. Rusya yanlısı güçler ülkenin doğusunda işgal ettiği kamu binalarını terk etmemekte ısrarlı. Kiev ise kızgın.

09 Nisan 2014 19:49


Ukrayna hükümeti, ülkenin doğusunda kamu binalarını işgal eden Rusya yanlısı güçleri şiddet kullanmakla tehdit etti.

Binaların terk edilmemesi durumunda güvenlik birimlerinin müdahale edeceğini açıklayan İçişleri Bakanı Arsen Avakov, “Anlaşmazlığı tercih eden herkes Ukrayna devletinin sertliğini hissedecektir” diye konuştu.

Terörle mücadele birliklerinin Rusya sınırına yakın Donetsk, Harkiv ve Lugansk’taki ayrılıkçılara karşı operasyon düzenleyeceğini belirten Avakov, krize çözüm bulunması için eylemcilere 48 saatlik süre verdiklerini ifade etti.

Ancak Rusya yanlısı eylemcilerden Ukrayna hükümetine şimdiye dek olumlu bir yanıt gelmedi. Lugansk kentinde istihbarat servisinin temsilciliğini işgal eden eylemciler, bulundukları binanın etrafındaki barikatları güçlendirdi.

Eylemciler, Rusça konuşulan bölgelerde haklarının genişletilmesini ve Ukrayna'nın federalleşmesini istiyor. Bu arada eylemcilerin binada esir aldıkları 56 kişiyi serbest bıraktıkları belirtildi.

Rusya'dan açıklama

Eleştirilerin odağındaki Rusya ise Rus birliklerinin Rusya karşıtı kampanyalara karşı Ukrayna sınırında bulunduğunu ve Rus birliklerinin faaliyetlerinin ne ABD ne de AGİT üyesi ülkelerin güvenliğini tehdit ettiğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'da durumun istikrara kavuşturulması için yapıcı bir diyaloğa ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ukrayna'daki geçici hükümeti geri dönülemez adımlar atmaması konusunda uyardı.

Rus haber ajansı Interfax'ta yer alan habere göre, Putin Kiev'deki yönetimin daha sonra düzeltilemeyecek girişimlerde bulunmayacağını umduğunu kaydetti. Putin, durumun sakinleşmesi için Rusya'nın yaptığı diyalog önerisine de şans verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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