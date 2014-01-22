Kiev'deki protestolarda kan döküldü



Kiev Başsavcılığı iki kişinin silahla vurularak, bir kişinin ise stadyum tribününden düşerek öldüğünü doğruladı. Kiev polisi göstericilere karşı silah kullanmadıklarını belirtirken, ölüm haberlerinin yayılmasının ardından Kiev merkezinde "katiller" sloganları yükselmeye başladı. Ukrayna hükümeti ise konuyla ilgili suçlamaları reddederek, protestocuların 'terörist' olduğunu öne sürdü.

Ukrayna'da AB yanlısı muhaliflerin hükümet karşıtı gösterileri kasım ayından bu yana devam ediyor. Muhalifler, düzenledikleri eylemlerle Devlet Başkanı Yanukoviç'in AB ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almasını ve hükümetin giderek Rusya'yla daha da yakınlaşmasını protesto ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in protesto gösterisi düzenleme hakkını kısıtlayan yeni bir yasal düzenlemeyi imzalamasının ardından Kiev'de pazar günü en az 100 bin kişinin katıldığı büyük bir protesto gösterisi düzenlenmişti.

‘Gelişmeleri yakından takip edeceğiz’

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, yaşanan gelişmeler karşısında büyük bir şok yaşadığını ifade etti. Barroso "Gelişmeleri çok yakından takip edecek ve Avrupa Birliği olarak neler yapabileceğimizi, ayrıca Ukrayna ile ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekip gerekmediğini inceleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Hrıstiyan Demokrat Birlik Partili Avrupa Parlamentosu üyesi Elmar Brok ise Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte protestocuların ölümünden sorumlu olanlara seyahat yasağı getirilmesi veya hesaplarının bloke edilmesi gibi yaptırımların uygulanabileceğini ifade etti.