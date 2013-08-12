Kiev’de sokak köpeği avı başladı

Ukrayna ve Polonya’nın ev sahipliği yaptığı 2012 Avrupa Fubol Şampiyonası öncesinde de sorun olan sokak hayvanları, bugüne kadar denenen çözümler sonuç vermeyince öldürülmeye başlandı.

Ukrayna hükümeti, futbol şampiyonasında önlem almak konusunda yetersiz kalınca, Avusturyalı örgüt “Vier Pfoten”den yardım istemişti. Örgüt seyyar klinikler kurarak sokak hayvanlarıyla ilgilenmek, onları kısırlaştırmak ve aşılamak üzere çalışmalara başlamıştı.

Futbol turnuvası sonrasında Kiev, sokak hayvanı sorunuyla tekrar yüz yüze geldi. Vier Pfoten örgütü, aldığı tehditler sebebiyle çalışmalarını durdurmuştu. Örgüt başkanı Amir Khalil, kendisinin de ölüm tehditleri ve köpekler konusunda yabancılara ihtiyaç olmadığına dair mesajlar aldığını söyledi. Polis ve yetkililer tehditler karşısında harekete geçmediği için Vier Pfoten çalışmalarına son verdi.

Köpek avcıları, kurdukları internet sitesi üzerinden organize olarak hayvanları hedef alıyorlar. Grup, vreditelyam.net adresinde köpeklerin nerede olduğu, nasıl zehir hazırlanabileceği gibi konularda bilgi paylaşıyorlar.

ntvmsnbc.com sitesinin haberine göre, köpekler ya zehirle ya da başlarına sıkılan bir kurşunla öldürülüyor.

Köpeklerin sivil bir grup tarafından itlaf edilmesi ülkede tartışma yarattı. Köpek avcıları ve grubu destekleyenler ile hayvan hakları savunucuları karşı karşıya geldi.

3 milyon nüfuslu Kiev’de 18 bin sokak hayvanı olduğu tahmin ediliyor.