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Dünya

Kiev'de otomobil patladı: 3 yaralı

Kiev, 8 Eylül, (DHA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir otomobilin infilak etmesi sonucu en az 3 kişi yaralandı

08 Eylül 2017 22:02

Kiev, 8 Eylül, (DHA) - Ukrayna\'nın başkenti Kiev\'de bir otomobilin infilak etmesi sonucu en az 3 kişi yaralandı. Olayın bombalı araçla gerçekleştirilmiş bir terör saldırısı olup olmadığı soruşturuluyor.

Kiev\'de Bessaravska Meydanı yakınlarında bir aracın patlaması sonucu en az 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin çocuk olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Basseyna ve Velyka Vasylkivska caddeleri arasında, Arena Alışveriş Merkezi\'nin yanından geçmekte olan ve Gürcistan plakalı olduğu belirtilen siyah otomobil infilak etti.

 

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